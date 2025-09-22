Lamine Yamal y Vicky López ganan el Trofeo Kopa a mejores jugadores Sub-21

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal ha ganado este lunes el Trofeo Kopa a mejor jugador masculino Sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, y ha revalidado así el honor que ya ganó en 2024, por lo que a sus 18 años sigue en el trono de mejor jugador joven del mundo, mientras que la también blaugrana y española Vicky López ha ganado la primera edición femenina del Trofeo Kopa.

En el Théâtre du Châtelet de París, el primer gran premio de la noche y de la gran gala de la revista L'Équipe fue el Trofeo Kopa, primero en categoría masculina, que fue a parar a manos de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que conquistó el triplete nacional el curso pasado, y que sigue en ese trono de mejor joven.

Lamine Yamal, que siendo todavía menor de edad fue en gran parte el artífice de que el FC Barcelona de Hansi Flick pudiera ganar el triplete nacional --Liga, Copa del Rey y Supercopa de España-- y se quedara a las puertas de la final de la Liga de Campeones, se impuso en la votación al delantero francés del PSG Désiré Doué, mientras que su compañero, el centrocampista portugués Joao Neves, fue tercero tras ayudar a su país a ganar, además de la 'Champions' con su club, la Liga de Naciones.

Al revalidar el Trofeo Kopa, Lamine Yamal ayuda a mantener el dominio del fútbol español como exportadores del talento emergente en el fútbol europeo y mundial, con especial mención para el actual campeón de LaLiga EA Sports, el FC Barcelona, que copa gracias al trabajo en La Masia este galardón en los últimos años, que han ganado también Pedri González (2021) y Pablo Páez 'Gavi' (2022).

Tras Lamine, Doué y Neves, el 'Top 10' del Trofeo Kopa lo completaron el brasileño Estevao (Palmeiras), Kenan Yildiz (Juventus), los centrales españoles Dean Huijsen (Bournemouth, aunque ahora en el Real Madrid) y Pau Cubarsí (FC Barcelona), el portugués Rodrigo Mora (Oporto), el francés Ayyoub Bouaddi (Lille) y el inglés Myles Lewis-Skelly (Arsenal FC).

VICKY LÓPEZ, PRIMER KOPA FEMENINO

Pocos minutos después se entregó el Trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la 'Champions' ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.

Vicky López, tras brillar con luz propia en la pasada Eurocopa de Suiza con España y ser también clave en los éxitos del Barça, hizo buenos los pronósticos que apuntaban a su favoritismo y finalmente superó en la votación a la delantera colombiana Linda Caicedo, del Real Madrid, que fue segunda.

Cerró el podio la centrocampista neerlandesa Wieke Kaptein, del Chelsea inglés, mientras que la delantera inglesa Michelle Agyemang, cedida por el Arsenal FC en el Brighton y que fue clave en el título de la Eurocopa de su selección, y la delantera paraguaya Claudia Martínez Ovando (Olimpia), la más joven de las nominadas con 17 años, cerraron el 'Top 5'.