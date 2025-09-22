Vicky López: "Gracias a la lucha de las pioneras del fútbol puedo estar recogiendo el premio"

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La española Vicky López, que este lunes conquistó el Trofeo Kopa como mejor futbolista femenina Sub-21, se ha acordado de "las pioneras del fútbol femenino" y a su "lucha" al recoger el galardón en París, y ha prometido "seguir trabajando con humildad", ya que todavía hay "mucho por recorrer".

"Gracias, France Football, por este premio. Lo primero que se me viene a la mente en este momento es mi familia. Gracias, papá. Gracias, Laura. Gracias, hermanos, por estar siempre conmigo. Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando y protegiendo para cada año ser mejor persona y mejor jugadora. Espero que estés orgullosa de mí, mamá. Te extraño", señaló al recoger el galardón.

Además, la extremo azulgrana se acordó de su antiguo equipo y de todos los entrenadores que ha tenido en su carrera. "También quería agradecer al Madrid CFF y a toda la gente que me apoyó en esa etapa por mostrar los primeros pasos, a la Federación Española, a toda su gente, desde la Sub-17 hasta la absoluta y a la Federación de Fútbol de Madrid. Obviamente no me puedo olvidar del FC Barcelona, de su presidente, de La Masia, de Jonatan Giráldez, de Markel Zubizarreta y de ahora Pere Romeu, que me han apoyado y me han dejado competir en el mejor equipo del mundo con tan solo 16 años", manifestó.

"También quiero agradecer todo a Alba Mellado por ser mi mentora y mi maestra. Y desde aquí también mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino, que gracias a su lucha hoy puedo estar aquí recogiendo este premio. Prometo seguir trabajando con humildad, aún hay mucho por recorrer. Gracias Dios, gracias a todos", finalizó.