BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha asegurado este miércoles en Bakú que la entidad azulgrana acabará pidiendo 'royalties' al Real Madrid porque considera que el club blanco está promocionando su imagen "a costa del Barça", al tiempo que ha advertido de que seguirán adelante con la querella criminal interpuesta si no rectifican en el acto de conciliación unas manifestaciones sobre el 'caso Negreira' que, a su juicio, "faltan a la verdad".

"Están promocionándose a costa del Barça y me parece que llegará un momento en el que tendremos que pedir unos 'royalties' porque están haciendo un uso indebido de nuestra imagen. Yo lo único que veo es que el Madrid no para de hablar del Barça. Solo saben hablar de esto. Y yo lo que creo que hacen es desviar la atención de otros problemas que ellos tienen. Están desde hace dos años que no ganan nada y además están pensando en vender una parte del club", ha afirmado el dirigente culé en declaraciones a los medios desplazados a la capital azerbaiyana, donde el primer equipo masculino disputa este miércoles su partido de la Liga de Campeones ante el Sabah.

En coincidencia con el acto de conciliación fijado para este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia número dos de Madrid tras la demanda presentada por el club catalán el pasado 12 de junio contra el presidente madridista, Florentino Pérez, Laporta ha defendido la vía judicial ante las declaraciones del dirigente blanco, quien calificó el 'caso Negreira' como "el mayor escándalo de la historia" del fútbol.

"El acto de conciliación se hace como una previa a una querella criminal. A veces alguien hace unas manifestaciones y puedes equivocarte o excederte en las palabras y tienes la oportunidad en un acto de conciliación de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir ya que ahí se aprecia la mala intención y entonces tendremos que continuar con el procedimiento", ha explicado el mandatario barcelonista, que ha insistido en que acudieron a los tribunales para defender los intereses del club ante unas "barbaridades que no eran ciertas" y que intentaban "cambiar la historia a base de mentiras".

Laporta también ha reprochado que en la última asamblea madridista continuaran aludiendo a la entidad blaugrana y ha reclamado que "expliquen su proyecto" en lugar de fijarse en el eterno rival. "Creo que lo que tendrían que hacer es preocuparse de ellos mismos, que como en todos los clubes tenemos una responsabilidad para afrontar los problemas que cada día se producen, hablar de ellos y dejar a los demás en paz", ha apuntado.

RESPETO AL ESTAMENTO ARBITRAL TRAS LA EXPULSIÓN DE FERMÍN

Preguntado por la expulsión sufrida por Fermín López en el último encuentro de LaLiga EA Sports ante el Villarreal y las palabras del técnico Hansi Flick reclamando más diálogo arbitral, el presidente culé ha respaldado la postura de su entrenador y ha pedido comprensión con las reacciones dentro del terreno de juego.

"Ayer se nos explicó lo que había dicho, la reacción en el marco de un partido de fútbol, que cuando hay momentos en los que hay tensión pasan estas cosas. Nosotros respetamos el estamento arbitral, respetamos a los árbitros, pensamos que hacen lo que pueden bajo su criterio, y a veces puede ser que haya decisiones que no coinciden con las que nosotros pensamos y que calientan", ha señalado antes de añadir que expresar lo que uno piensa mejora el nivel de todos los actores del partido.

En el cierre de su intervención ante la prensa, el máximo dirigente del Barça ha celebrado el recibimiento de las peñas azulgranas en Bakú y ha destacado la proyección internacional de la entidad. "Afortunadamente el sentimiento barcelonista está por todo el mundo. Esto nos da fuerza, estamos orgullosos de los culés de todo el mundo y esto nos ayuda a seguir trabajando para que el Barça sea cada vez más fuerte y más conocido", ha concluido.