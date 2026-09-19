Laporta pide aprobar más deuda para ir "un paso por delante" de los rivales

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, en su discurso en la Asamblea General Ordinaria 2026 - FCB

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha defendido este sábado ante la Asamblea General Ordinaria del club la necesidad de aprobar las dos operaciones de financiación previstas, con 300 millones de euros adicionales para el Espai Barça y una emisión de bonos de 210 millones garantizados con derechos audiovisuales, al tiempo que ha reivindicado la situación deportiva del primer equipo y ha asegurado que el club afronta un momento clave en el que debe ser capaz de ir "un paso por delante" de sus rivales.

"No hay espacio para la autocomplacencia, es un reto apasionante que nos obligará a ser responsables, imaginativos, innovadores y valientes, para siempre ir un paso por delante de nuestros competidores, que es lo que hace falta", aseguró Laporta en su discurso, del primer orden del día, en la Asamblea.

En este sentido, añadió que los rivales del Barça tienen fondos detrás o bien son un 'Club-Estado' y, sin hacer referencia al nombre, hizo un guiño al Real Madrid. "Un club como el Barça, de la grandeza del Barça, siempre tiene retos importantes por delante. Ser el Barça y querer al Barça conlleva el hecho de obligarnos a dar siempre más y a trabajar diariamente para ser mejores e ir por delante de rivales que, cuando hay necesidad, se les recalifican unos terrenos y tan panchos", señaló.

El presidente blaugrana ha explicado que los 300 millones adicionales de financiación del Espai Barça permitirán culminar definitivamente el Spotify Camp Nou y acelerar la generación de ingresos prevista con el estadio a pleno rendimiento, mientras que los 210 millones en bonos servirán para aportar liquidez al club y mantener y reforzar la plantilla, operaciones que ha defendido asegurando que no tendrán impacto en las cuentas ordinarias ni en la política deportiva.

Laporta ha destacado que el club ha alcanzado por tercer año consecutivo un resultado ordinario positivo y ha situado el regreso al Spotify Camp Nou como un elemento clave para el crecimiento económico de la entidad, después de haber superado los 1.000 millones de euros de ingresos pese a haber disputado parte de la temporada anterior, la 2025/26, en el Estadi Johan Cruyff y el Estadi Olímpic Lluís Companys antes del regreso parcial al feudo 'culer'.

En el apartado deportivo, ha asegurado que el Barça cuenta con un equipo joven y competitivo "configurado para los próximos años" y "capaz de ganarlo todo", y ha destacado el trabajo realizado por el entrenador, Hansi Flick, y el director de fútbol, Deco, antes de afirmar que el objetivo es luchar por todos los títulos, incluida una Liga que sería la tercera consecutiva, la Copa, la Supercopa y la Champions. "Hemos configurado un equipo para que podamos decir hoy que aspiramos a ganar todo", afirmó.

Laporta también ha defendido el modelo de propiedad asociativa y ha anunciado una reforma estatutaria para modernizar los Estatutos, blindar este modelo y reforzar la participación de los socios en la vida social del club, además de reivindicar el carácter catalán y abierto al mundo del Barça y su compromiso con la sostenibilidad, la diversidad, la equidad, la inclusión, Catalunya y su lengua y cultura.