El lateral brasileño Alex Telles llega al Sevilla cedido por el Manchester United

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El lateral brasileño Alex Telles se ha convertido este jueves en nuevo jugador del Sevilla, cedido por el Manchester United hasta final de temporada, según un comunicado del club hispalense.

"El Sevilla FC y el Manchester United FC han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta final de temporada del lateral zurdo brasileño Alex Nicolao Telles (Caixas do Sul, Rio Grande do Sul, 15 de diciembre de 1992), una vez que el futbolista aterrizó anoche en Sevilla y esta mañana pasó el pertinente reconocimiento médico y firmó su contrato", anunció el equipo de Nervión.

Tras formarse en el Esporte Clube Juventude de su ciudad natal, con 20 años da el primer gran salto en su carrera y firma por el Gremio de Porto Alegre, en la temporada 2012-2013. Allí disputa 36 partidos de Liga y tres de la Copa Libertadores.

En el mercado invernal de la temporada 2013-2014, Telles, de 29 años, da el salto aEuropa y aterriza en el Galatasaray turco, equipo con el que debuta en la Liga de Campeones. Telles cierra la temporada con 15 participaciones en la SuperLiga turca y cuatro en la Copa de Turquía, trofeo que acaba levantando tras derrotar en la final al Eskisehirspor.

En la 2015-16, se cierra su cesión al Inter de Milán, donde juega 21 partidos de la Serie A. Y de ahí a Portugal, pues en julio de 2016 se firma su traspaso al Oporto, en el que completa cuatro temporadas. En la segundo alza el título de Liga y su tercer curso con los dragones empieza con el título de la Supercopa ante el Desportivo Aves. En la 2019-2020, vuelve a ser campeón liguero, con 31 apariciones, once goles y ocho asistencias y como MVP del torneo. Además, levanta la Copa de Portugal ante el Benfica.

En octubre de 2020 se anuncia su traspaso al Manchester United, club al que ha defendido las dos últimas campañas. Como 'Diablo Rojo' disputó 50 encuentros, en los que marcó un gol y dio ocho asistencias.

En cuanto a su experiencia internacional, Telles acumula seis partidos con la 'Canarinha', después de debutar con la absoluta en marzo de 2019 en un amistoso ante Panamá.

"ESTOY EN EL CLUB ADECUADO"

El flamante jugador del Sevilla dijo estar "encantado, muy feliz y contento" con lo que está viendo en la capital andaluz. "El club, la gente... Es un placer muy grande y estoy muy ilusionado, con muchas ganas. Llego con una pasión muy grande porque para mí el fútbol es pasión y afición, unidos", indicó en declaraciones a la entidad sevillana.

"Yo veo el fútbol así y tengo la certeza de que estoy en el club adecuado, con estos sentimientos de la afición y del club. La mentalidad es esa, con ganas y el objetivo de llegar lo más lejos posible. Estoy listo para darlo todo. Espero encontrar muchas ganas, mucha pasión y ambición. En el fútbol necesitamos de todo eso. En un club como el Sevilla, con esta historia y esta ambición, junto con la mía, vamos a hacer cosas lindas. Estoy muy ilusionado para empezar ya", añadió.

El jugador brasileño, en perfecto castellano, aseguró que tuvo "cero dudas" a la hora de elegir su nuevo destino. "Siempre he admirado el buen fútbol y cuando ves el club sabes que hay algo diferente. Siempre he visto al Sevilla con muy buenos ojos y cuando llegó la oportunidad no lo pensé dos veces. Creo que estoy en el lugar adecuado para hacer mi mejor fútbol. Tuve cero dudas", admitió.

"La primera vez que me llamó el míster dije que claro que quería hablar con él, que si se podía dar la posibilidad de venir, yo estaba dispuesto. Transmití la buena energía y la voluntad de estar aquí cuanto antes. Sé lo importante que es que los jugadores tengan claro lo que quieren. El míster me dio la confianza y eso te deja con muchas ganas, por eso estoy aquí", aseveró Telles.