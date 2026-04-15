Lego crea la Copa del Mundo con la que sueña 'La Roja'

Archivo - Lego ha reunido a Messi, Ronaldo, Mbappé y Vinícius con motivo del trofeo que homenajea a la Copa del Mundo de fútbol. - LEGO - Archivo

MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La empresa juguetera danesa Lego ha 'fichado' a los futbolistas Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Leo Messi y Vinícius júnior y ha recreado el trofeo de la Copa del Mundo de fútbol, cuya próxima edición se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, compuesto por 2.842 piezas y que alcanza más de 36 centímetros de altura.

El Grupo Lego y la FIFA han colaborado en la creación del set 'Trofeo Oficial de la Copa Mundial de la FIFA', ya disponible desde marzo, como homenaje al evento deportivo más esperado del año, y en el que la selección española sueña con lograr la segunda 'estrella' de su palmarés.

Con el lanzamiento de este set, la juguetera propone una experiencia de construcción que permite a los aficionados recrear el trofeo oficial de la FIFA que ya conquistó el portero Íker Casillas en Sudáfrica en 2010. "Ganar el trofeo de la Copa del Mundo significa llegar casi al cielo. Cuando logras este objetivo, este logro, es como si te sintieras inmortal, apuntó el exmeta del Real Madrid.

Con motivo también de la celebración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, Grupo Lego unió a los futbolistas Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Vínicius júnior, a los que los aficionados ya pueden construir gracias a una nueva colección de sets Lego Editions protagonizados por estas cuatro grandes estrellas.

Los nuevos sets invitan a construir, exponer y celebrar la pasión por el fútbol desde casa, rindiendo homenaje a la creatividad, el estilo único y la personalidad de cada jugador y con referencias especiales a la trayectoria de cada jugador.

"¡No todos los días te conviertes en un set de Lego! Es un honor formar parte de esta colección junto a otros grandes jugadores. Tengo muchas ganas de que los fans descubran mi historia y mi legado a través de este set, uniendo fútbol y creatividad", manifestó el portugués Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el ariete francés Kylian Mbappé dijo que el fútbol le ha enseñado a soñar "en grande" y a superarse constantemente. "Este set refleja parte de mi historia, pero sobre todo la energía y creatividad que hacen único este deporte. Ojalá inspire a los jóvenes a creer en sus sueños y disfrutar creando", señaló.

Estos sets ya están disponibles para reserva y saldrán a la venta el 1 de mayo de 2026, y el 'Celebration' de Leo Messi, una obra de arte mural en 3D con 1.427 piezas mostrando su icónica celebración señalando al cielo, el 1 de junio.