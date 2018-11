Publicado 31/10/2018 23:38:47 CET

Lenglet saca mucho premio para el Barça en León Un gol en el 91' castiga a una Cultu que fue mejor

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona sacó más premio del merecido (0-1) gracias a un gol de cabeza del defensa Clément Lenglet, en la ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey este miércoles ante la Deportiva y Cultural Leonesa, un partido gris de los de Ernesto Valverde, entre rotaciones y falta de actitud del vigente campeón.

El cuadro culé tomó la ventaja que buscará confirmar en la vuelta de la primera semana de diciembre aprovechando uno de los dos tiros a puerta que firmaron en León. Al final incluso Denis Suárez, casi inédito durante la noche, tuvo el 0-2 ante una 'Cultu' que perdonó a un Barça sin titulares, sin saber asociarse.

La rotación no le sentó nada bien al Barça. Un once de novedades que no supo encontrarse para generar peligro en toda la primera parte. Ni un tiro a puerta ni fuera de ella resumía el pobre estreno copero de los de Valverde. El técnico culé no dejó de transmitir su enfado en la banda, viendo pérdidas y pobres conexiones.

La 'Cultu', no era difícil, generó más peligro, sobre todo con un disparo de Zelu que obligó a la estirada de Cillessen. La novedad del meta holandés fue la única que parecía responder, ante todos los que piden minutos, los Arturo Vidal, Malcom y Dembélé. El Barça trató al menos de dominar para no sufrir esas llegadas rivales, pero sin ritmo no encontró espacios en la buena disposición local.

Dembélé fue por momentos el generador de juego azulgrana, con pases y medias jugadas que no llegaron a buen puerto, ni a Munir, el hombre de referencia. Samper salió lesionado y contrariado por su mala suerte y Aleñà propuso el juego de primer toque. Al menos logró defenderse con balón, pero el Barça se fue al descanso más frío que la tarde noche en León.

Sin tensión ni compenetración entre líneas, el despropósito culé siguió en aumento, con pérdidas en cada salida de balón que alimentaron las ganas de la Cultural. El cuadro local aumentó su despliegue en la presión, pero le faltó el remate, con Ortiz y Liberto poniendo la directa hacia Cillessen. De nuevo fue Aleñá el que animó el juego azulgrana y el que hizo el primer tiro.

Fue en el minuto 70, pero no cambió el guion. El Barça siguió sin generar peligro, ya casi pensando en la vuelta, mientras que la 'Cultu' apuró su regalo de jugar ante el rey de la Copa ante su afición. Los de Víctor Cea tuvieron el gol en un córner olímpico que encontró el palo y Saúl forzó otra parada de Cillessen, pero el cambio de Lenglet le salió bien a Valverde, con un remate certero del francés que resolvió una noche mala del segundo o tercer equipo culé.

FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: CULTURAL LEONESA, 0 - FC BARCELONA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

CULTURAL LEONESA: Palatsi; Saúl (José Alonso, min.78), Iván González, Vicente (Toño, min.61), Nicho, Ortiz; Zelu (Hugo, min.68), Bernal, Sergio Marcos, Liberto y Aridane.

FC BARCELONA: Cillessen; Semedo, Cuenca (Lenglet, min.62), Chumi, Miranda; Samper (Aleñá, min.33), Arturo Vidal, Denis Suárez; Dembélé, Malcom (Arthur, min.80) y Munir.

--GOL.

0 - 1, min.91, Lenglet.

--ÁRBITRO: Melero López (C. Andaluz). Amonestó a Saúl (min.26), (min.53), Nicho (min.53), Toño (min.78), Palatsi (min.82), Ortiz (min.83) y Iván González (min.90) por parte de la Cultural. Y a Miranda (min.41) en el Barça. Expulsó a Sergio Marcos (min.93) por roja directa.

--ESTADIO: Estadio Municipal Reino de León, 10.873 espectadores.