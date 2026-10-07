Leo Messi se despide de Argentina en su "día más triste": "No me quiero ir"

Leo Messi saluda a la afición tras disputar su último partido con la selección argentina en el Estadio Monumental - Guilherme Veiga/PX Imagens via Z / DPA

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delantero y capitán de la selección argentina Lionel Messi confirmó de manera oficial su adiós a la selección albiceleste tras disputar este martes su último encuentro en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde cerró más de 20 años de trayectoria internacional liderando el triunfo por 3-0 ante Benín con un gol y dos asistencias en el que definió como "el día más triste" de su carrera profesional.

El astro rosarino, de 39 años, aprovechó el homenaje posterior al encuentro amistoso para dirigirse a los más de 85.000 aficionados presentes en el recinto porteño. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección y a todos ustedes. Los voy a extrañar muchísimo, defender los colores de la selección ha sido lo más lindo", declaró Messi sobre el terreno de juego, visiblemente emocionado.

En un extenso discurso de unos 10 minutos, arropado por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni y por la totalidad de sus compañeros -entre ellos veteranos como Ángel Di María y Nicolás Otamendi junto a la nueva generación de futbolistas-, el '10' reconoció la dificultad de asumir el punto final a su ciclo internacional. "No me quiero ir de acá ni quiero dejar la cancha. Le agradezco a Dios ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido mi sueño. El no venir más va a ser un dolor muy grande, pero es el momento; el último Mundial fue demasiado", explicó en referencia al desgaste acumulado en una cita que culminó con la final perdida ante España.

Messi tuvo palabras de recuerdo para sus inicios, su familia y sus excompañeros. "En lo primero que pienso es en mi viejo (Jorge Messi, fallecido en agosto de este año). Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta en estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos nunca dejé de pelear, de luchar ni de dar el máximo", remarcó, antes de poner en valor los títulos conquistados en el tramo final de su carrera: "Agradezco a mis compañeros por haberme hecho cumplir el sueño de chiquito: ser campeón del mundo, de Copa América y de la Finalissima. Era salir a competir con guerreros que se iban a dejar la vida".

Asimismo, instó a la afición argentina a mantener la unidad del entorno de cara a los próximos retos. "Ahora voy a estar de ese lado bancando a estos chicos y a los que vengan. Van a venir momentos duros seguro, no es normal lo que se logró. Para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos unidos; hay gente que quiere ver mal a la Selección y no hay que darles el gusto", concluyó.

FIESTA MASIVA Y GOLEADA ANTE BENÍN

En el plano deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni resolvió el compromiso amistoso ante Benín en la segunda mitad tras llegar al descanso con empate a cero. Messi intervino en la totalidad de los tantos del encuentro: en primer lugar, ejecutó el centro de falta que Nicolás Otamendi remató para abrir el marcador; posteriormente, sirvió la asistencia a Nicolás Paz para el 2-0 y, en los minutos finales, rubricó el definitivo 3-0 desde el punto de penalti con un remate de su prodigiosa zurda que supuso su último gol con la camiseta albiceleste y el mejor fin de fiesta, el mejor 'último tango' posible.

Messi cerró con sus emotivas palabras una jornada festiva organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La previa del encuentro contó con las actuaciones musicales de Un Poco de Ruido, Sebastián Mendoza, Román el Original, Santi Cairo, Q' Lokura y Damas Gratis, mientras que el himno nacional fue interpretado por el excombatiente de la Guerra de Malvinas Fabio Santana. Durante el descanso actuó Gaspar Benegas y, tras el pitido final, el homenaje concluyó con espectáculos de drones, pirotecnia y los conciertos de Soledad Pastorutti y Ulises Bueno.