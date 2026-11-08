Leo Messi revalida el Botín de Oro de la MLS

Archivo - Leo Messi con el Inter Miami - Chris Arjoon/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

LONDRES, 8 Nov. (dpa/EP) -

El delantero argentino Leo Messi, del Inter Miami, se ha convertido en el primer jugador de la historia de la Major League Soccer (MLS), la liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos, en ganar el Botín de Oro, el galardón al máximo anotador del curso, en dos temporadas consecutivas.

El jugador de 39 años no vio puerta este sábado en el empate del Inter Miami ante el Charlotte FC (1-1), pero sus 26 goles a lo largo de la temporada le permitieron terminar con cuatro de ventaja sobre Peter Musa y cinco más que el inglés Sam Surridge, tercero en la clasificación.

El jugador argentino también sumó 17 asistencias, lo que le permitió terminar con un total de 43 contribuciones a goles en la temporada, el mejor registro de la liga.

Messi se convierte en el sexto jugador en ganar dos veces el Botín de Oro de la MLS, sumando su nombre a una lista en la que figuran el exdelantero del Southampton Bradley Wright-Phillips y el exextremo del Everton y del Portsmouth Predrag Radosavljevic 'Preki'.

A pesar de las hazañas de Messi, el Inter Miami tuvo que conformarse con el segundo puesto de la Conferencia Este de la MLS, por detrás del Nashville SC de Sam Surridge.

El Inter Miami se enfrentará al Columbus Crew a tres partidos en la primera ronda de los 'Playoffs' de la MLS Cup, que ganó la temporada pasada, cuando Messi se proclamó MVP de la MLS por segunda vez consecutiva.