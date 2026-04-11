El líder Arsenal sigue complicándose y el Liverpool vuelve a ganar en la Premier League después de mes y medio

11 April 2026, United Kingdom, London: Bournemouth's Alex Jimenez (R) challenges Arsenal's Gabriel during the English Premier League soccer match between Arsenal and AFC Bournemouth at Emirates Stadium. Photo: Adam Davy/PA Wire/dpa - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Arsenal ha perdido por 1-2 contra el Bournemouth en la jornada 32, complicándose los 'gunners' su liderato, mientras que el Burnley se ha hundido más en zona de descenso tras caer (0-2) ante el Brighton & Hove Albion y, además, el Liverpool ha ganado por 2-0 al Fulham, volviendo los 'reds' a vencer en la Premier League después de mes y medio.

En el Emirates Stadium, Eli Junior Kroupi adelantó a los visitantes en el 17' rematando casi a puerta vacía un centro de su compañero Adrien Truffert que había tropezado en un adversario y había cambiado su rumbo. Aunque empató de penalti Viktor Gyökeres sobrepasada la media hora, el Arsenal no estaba fluido y lo acabó pagando caro después del descanso.

No en vano, encajó el 1-2 en el 74' tras flojear por el centro de su defensa; Evanilson recibió un pase en la frontal del área y tocó raudo el balón para habilitar a Alex Scott, quien controló en carrera y marcó un duro derechazo. Este resultado dejó al Arsenal con 70 puntos, nueve puntos más que un Manchester City que tiene dos partidos pendientes.

Por su parte, la victoria asentó al Bournemouth en mitad de tabla con 45 puntos, uno más de los puntos que luce el Fulham tras perder en su visita a Anfield. El joven extremo zurdo Rio Ngumoha fue un quebradero de cabeza desde el inicio y él mismo abrió el marcador en el 36' gracias a un golazo: caracoleo, doble recorte y derechazo al palo más alejado.

Subido a esa inercia, el conjunto 'red' amplió su ventaja poco antes del descanso tras una internada de Rio Ngumoha; Cody Gakpo amortiguó su centro en el corazón del área y asistió a Mohamed Salah, quien desde el costado derecho enganchó un zurdazo certero que dirigió al palo lejano.

Al poco de empezar el segundo periodo, se anuló un gol de Sasa Lukic para el Fulham por fuera de juego. Pero superado ese susto y luego otro tras un remate de Emile Smith Rowe en el 78', los pupilos de Arne Slot ataron el triunfo y alcanzaron los 52 puntos, ocupando la quinta plaza.

El siguiente partido de los 'reds' en la Premier será el derbi de su ciudad, ante un Everton que durante esta jornada 32 salvó en el tiempo añadido un empate (2-2) en su visita al Brentford. Por último, dos goles de Mats Wieffer dieron al Brighton (46 pts.) la victoria en su visita a un Burnley que luce 20 puntos y se queda sin margen para salir de abajo.