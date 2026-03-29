El líder Racing se queda sin margen y el Almería se pone segundo

Real Zaragoza - Racing de Santander - LALIGA

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander encajó su segunda derrota seguida este domingo al caer (2-0) en su visita al Real Zaragoza en una jornada 32 de LaLiga Hypermotion en la que vio recortada su renta en el liderato a un punto, pegado la UD Almería como segunda en la tabla tras superar (5-1) a la Real Sociedad B.

El equipo maño amargó al cántabro como en la ida liguera hace dos meses, y sumó tres puntos de vida en busca de salir del descenso. El líder cayó en los últimos minutos con los goles de Dani Gómez y Marco Sangalli, en propia puerta. El Zaragoza dio fe al intento de salvación de David Navarro en su banquillo mientras el Racing, sin gol por segunda jornada seguida, descuidó el ascenso directo, con solo tres puntos de renta con el tercero, el Deportivo.

Mientras, el Almería, con 58, a uno del liderato, goleó (5-1) al filial 'txuri-urdin' con otra actuación destacada de Sergio Arribas, máximo goleador de la categoría con 20 tantos. Miguel de la Fuente adelantó a los andaluces a los cuatro minutos, y después llegó un doblete de Arribas para dejar muy tocados a los vascos. El Almería se colocó segundo, aprovechando el empate del Dépor el sábado.

A Las Palmas no le salió bien la visita a Ipurua (3-1), donde el Eibar cimentó otro poco su subida en la tabla hacia los 'playoffs' que se resisten a los canarios. El equipo vasco castigó a una Las Palmas que falló en defensa y no encontró esta vez la salvación en Dinko Horkas. Después de un intercambio de goles, el doblete de Javi Martón mandó hasta el final y Miyashiro Miyashiro no tuvo esa pegada para los visitantes, 51 puntos, séptimos, por los 48 del Eibar.

Mientras, el colista Cultural y Leonesa enlazó ya 15 jornadas sin ganar y lo hizo además encajando una dura goleada en casa contra el Andorra (0-4). Marc Domènech y Lauti rompieron pronto el partido para los visitantes, y contaron encima con un gran Jesús Owono en portería, que impidió que el equipo castellano marcara ni siquiera de penalti. Aunque lo siguió intentando, la 'Cultu' se rindió con el 0-3 de Manu Nieto ya en la recta final, y el rápido cuarto gol de Yeray Cabanzón. El Andorra empezó a atar la permanencia.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 32 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Córdoba - Mirandés 2-2.

-Sábado.

Ceuta - Cádiz 2-1.

Granada - Huesca 4-2.

Valladolid - Burgos 0-1.

Málaga - Leganés 0-0.

Albacete - Castellón 1-1.

Sporting de Gijón - Deportivo de La Coruña 1-1.

-Domingo 29.

Eibar - Las Palmas 3-1.

Cultural Leonesa - Andorra 0-4.

Real Zaragoza - Racing de Santander 2-0.

Almería - Real Sociedad B 5-1.