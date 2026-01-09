Archivo - Liga F incorpora un dron de última generación para dar "un nuevo paso adelante" en sus retransmisiones. - Europa Press/Contacto/David Ramirez - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Liga F ha anunciado este viernes la incorporación de un dron de última generación para dar otro "paso adelante" en las retransmisiones de sus partidos "más destacados" y reforzar "su apuesta por la innovación y la mejora continua del producto audiovisual", acorde a su nota de prensa.

Se implementará a partir de la jornada 15 de la Liga F Moeve, que se disputa este mismo fin de semana, como parte de "una iniciativa pionera en el fútbol español" y que también "permitirá ofrecer al espectador una experiencia televisiva más inmersiva y diferencial", según la nota.

El mismo comunicado indicó que se estrenará de manera oficial en el encuentro entre Atlético de Madrid y Real Sociedad, que se disputará este sábado (12.00 horas) en la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares, con las cámaras en directo de DAZN, TEN, Gol Play y ETB1.

"El dispositivo utilizado será un DJI Mini 5 Pro, un dron de última generación autorizado para el sobrevuelo de personas, que aportará imágenes aéreas espectaculares y únicas, con una perspectiva similar a la de una 'skycam'. Gracias a esta tecnología, Liga F podrá mostrar el fútbol femenino desde nuevos ángulos, enriqueciendo la narrativa visual del juego y acercando aún más la acción al espectador", precisó Liga F.

El texto de prensa añadió que "el dron operará en zonas exteriores del terreno de juego, con incursiones puntuales para el seguimiento de determinadas jugadas, sin sobrevolar las gradas ni las áreas y manteniendo una altura aproximada de 20 metros con el balón en juego".

"El despliegue contará con todas las garantías técnicas y operativas, avaladas por la experiencia de Mediapro en producciones similares en otras competiciones y eventos deportivos", recalcó la nota sobre una iniciativa con la que Liga F "reafirma su compromiso por seguir elevando la calidad de las retransmisiones, innovar en la producción audiovisual y ofrecer un producto cada vez más atractivo, moderno y acorde a los estándares de las grandes competiciones internacionales".

"Una apuesta firme por la visibilidad, la excelencia y la proyección del fútbol femenino, acercándolo al aficionado desde todas las perspectivas posibles", concluyó Liga F en su página web.