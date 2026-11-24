Foto de familias de las jugadores de Primera División junto a la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, y al director general de Panini España, Juan Pedro Martínez.- PRENSA LIGA F

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Liga F Moeve y el grupo editorial Panini presentaron este martes el álbum oficial para esta temporada 2026-27, quinta edición de una colección ideada para seguir "rompiendo barreras y abriendo caminos" en busca de "fidelización" de "presente y futuro" en el fútbol femenino español.

Esta quinta edición de la Primera División contará con 433 cromos e incorporará varias novedades: la serie 'Fidelity', con nueve jugadoras que se convirtieron en símbolos de sus clubes; la 'Fidelity Kromix', con autógrafos serigrafiados; la 'Friends', con el primer cromo triple de la historia de esta colección; la 'Fantásticas', que tiene nueve porteras de élite; y la 'Fouriclasse', que abre el álbum reuniendo ea las 18 mejores futbolistas del campeonato.

Asimismo, se mantienen las series ya consolidadas como 'Fresh', con 18 jóvenes jugadoras, o '11 Premium', con diseño exclusivo y que homenajea a 11 talentos. "La guinda de la colección son los 'Extra Stickers', tres cromos únicos en sus ediciones Oro, Plata y Bronce, y que homenajean a Aitana Bonmatí", recalcó la patronal Liga F en una nota de prensa.

A la presentación asistieron Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, y Juan Pedro Martínez, director editorial de Panini España, acompañados de 11 de las 16 futbolistas que aparecen en la portada del álbum, que fue desvelada por cuatro representantes de la Liga Futuro Moeve.

Esas 11 protagonistas fueron Patri Guijarro (FC Barcelona), quien no quiso hablar de su futuro en el club blaugrana tras ser preguntada; Xènia Pérez (Atlético de Madrid), Esther Sullastres (Sevilla FC), Adriana Nanclares (Athletic Club), Paola Ulloa (Madrid CFF), Antonia Canales (Badalona Women), Carla Andrés (SD Eibar) Romane Salvador (RCD Espanyol), Noelia Salazar (Costa Adeje Tenerife), Nayadet López (Deportivo Alavés), Milene Cabral (Deportivo Abanca) y Paula Sancho (Valencia CF).

Beatriz Álvarez subrayó la importancia de esta nueva colección para "visibilizar a las futbolistas" y que se conviertan "en referentes para los niños y niñas". "La primera colección fue la más especial porque estábamos normalizando algo por justicia, como por ejemplo en las quinielas y la Liga Futuro Moeve. Todas estas cosas van rompiendo barreras y abriendo caminos. Esto se normalizará en este ecosistema", manifestó.

Luego Álvarez admitió "mucha ilusión" por saber que muchos niños y niñas puedan reconocer a jugadoras de Primera División. "Es importante crear esa fidelización de nuestro presente y futuro. Me parece un gesto muy importante que estéis por el mensaje que estamos transmitiendo, que es seguir impulsando, esto es por y para vosotras", interpeló a las presentes.

Juan Pedro Martínez destacó que Panini España se vinculase antes que nadie con el fútbol de mujeres, abriendo camino a países como Francia, Italia, Alemania e Inglaterra. "Desde que hicimos la primera edición en 2011 con el Mundial --de Alemania-- siempre hemos mantenido nuestra vinculación con el fútbol femenino", apuntó antes de adelantar la puesta a la venta de una colección para el Mundial de Brasil 2027.

Patri Guijarro llevó la voz cantante en el evento. "Nunca me imaginé ni jugando al fútbol profesional. Todas hemos vivido un poco lo mismo. Ahora tener una colección no es solo la visibilidad que dan, sino que es algo histórico que referentes del fútbol femenino estén en un álbum", declaró.

Las demás coincidieron con la capitana culé en sentirse afortunadas e ilusionadas por aparecer en el álbum. Nayadet López fue de las más expresivas. "Soy bastante friki. Este año lo seré más. Es superilusionante salir en portada y tener tu cromo. Nosotras estamos con muchísima ilusión por rellenarlos todos", sentenció la centrocampista chilena.