El Liverpool defiende su enorme ventaja en la Premier ante un Manchester City obligado a reaccionar

Los 'reds' querrán aumentar su colchón como líder tras el empate del Brighton ante el Southampton

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Liverpool FC, líder holgado de la Premier League, recibirá este fin de semana al Manchester City, que deberá ganar en un Anfield imponente para cortar su mala racha y reengancharse a la lucha por el título, mientras que el conjunto 'red' querrá igualmente aumentar su colchón respecto al Brighton & Hove Albion, ahora de ocho puntos.

La jornada 13 de la liga inglesa está marcada por el partido del domingo (17.00 horas) entre los dos grandes candidatos a conquistarla, siendo casi definitivo si el Liverpool sonríe a la conclusión. Y es que los pupilos de Arne Slot lideran con 31 puntos, aventajando por ocho a unos 'citizens' que se quedarían en fuera de juego si pierden.

El equipo 'red' llega enchufado por su dinámica de seis victorias seguidas, que se extiende a ocho en casa, y tras el contundente y justo triunfo en Champions League frente al Real Madrid, vigente campeón continental. Los de Slot desprenden hambre y ambición, con un estilo efectivo y directo, y buena prueba de ello dieron los blancos.

Todo el talento ofensivo --24 goles a favor, segunda mejor marca en Premier--, liderado por un entonado Mohamed Salah, también se ve correspondido en la defensa, comandada por Virgil van Dijk y siendo la mejor en la Premier --8 goles encajados-- y en la Champions --solo 1 gol encajado--. Este bagaje asusta a un Manchester City en horas bajas y desesperado tras seis encuentros consecutivos sin ganar (5D y 1E).

Los de Pep Guardiola, en su peor momento desde que se hizo cargo del equipo en 2017, apenas tienen margen para dejarse puntos y están obligados a conquistar Anfield, algo que no logran desde febrero de 2021. Su reciente empate (3-3) en Champions ante el Feyenoord tampoco es muy halagüeño, habiendo dejado escapar una victoria casi sentenciada por el 3-0 que lucía el electrónico del Etihad Stadium en el minuto 74.

Una de las pocas buenas noticias de los 'citizens', que notan mucho la ausencia del centrocampista español Rodri Hernández, es que el olfato de Erling Haaland sigue intacto. El noruego acumula cinco goles en Champions y 12 dianas en 12 partidos en Premier, para subsanar los problemas de juego y defensivos que puedan aflorar.

Además, el Brighton empató en casa con el Southampton este viernes y metió al Manchester City menos presión de la esperada. Aunque Kaoru Mitoma adelantó de cabeza a las 'gaviotas' a la media hora, Flynn Downes estableció el 1-1 definitivo en el 59', con un fuerte derechazo dentro del área tras dos rechaces a sendos disparos de Adam Armstrong.

No obstante, y en caso de que los 'citizens' pinchen en Anfield, el Arsenal quiere aprovecharse para seguir el ritmo de arriba y colocarse segundo. Los 'cañoneros', quintos con 22 puntos, afrontan este sábado (18.30) otra oportunidad de prolongar su mejoría y olvidar su crisis doméstica y a nivel goleador, habiendo vencido al Nottingham Forest (3-0) en Premier y al Sporting de Lisboa (1-5) en Liga de Campeones.

Se enfrentarán al West Ham en el duelo Lopetegui vs Arteta, con los 'hammers' también algo mejor tras imponerse al Newcastle (0-2), aunque solo han ganado una vez al Arsenal en casa en Premier desde 2006. También quiere mantenerse arriba y hacerse hueco el Chelsea, cuarto (22 pts.) y en gran momento de forma por sus cinco partidos sin perder, que recibe a un Aston Villa de Unai Emery que no gana en liga desde finales de octubre y no desea descolgarse demasiado de posiciones europeas.

Además, Rúben Amorim quiere celebrar su primer triunfo en Premier con el Manchester United, que va duodécimo (16 pts.) y visitará a un Everton en zona baja. Tras empatar (1-1) en Ipswich y vencer (3-2) al Bodo/Glimt en Europa League, los 'diablos rojos' querrán limar sus tres puntos de distancia respecto al sexto lugar, donde está un Tottenham Hotspur con la confianza por las nubes después de golear en el Etihad.

A raíz de ese sonado 0-4 frente al Manchester City, el equipo dirigido por Ange Postecoglou es el más goleador (17) del torneo y contra el Fulham estará amparados el domingo (14.30) por su estadio, donde no pierde ante los 'cottagers' desde hace más de una década.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 13 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

Brighton - Southampton 1-1.

-Sábado 30 de noviembre.

Brentford - Leicester.

Crystal Palace - Newcastle.

Nottingham Forest - Ipswich.

Wolverhampton - Bournemouth.

West Ham - Arsenal.

-Domingo 1 de diciembre.

Chelsea - Aston Villa.

Manchester United - Everton.

Tottenham - Fulham.

Liverpool - Manchester City.