Lookman: "Voy a intentar marcar la diferencia en esos momentos críticos en el juego"

Ademola Lookman attends during his presentation as a new player of Atletico de Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on February 03, 2026, in Madrid, Spain. - DENNIS AGYEMAN / AFP7 / EUROPA PRESS

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional nigeriano Ademola Lookman, nuevo jugador del Atlético de Madrid, aseguró este martes que su objetivo es tratar de "marcar la diferencia" durante los "momentos críticos" que atraviese el equipo colchonero, con un juego a su juicio "muy dinámico" y basado "en velocidad".

"Mi juego es muy dinámico, se basa mucho en velocidad. Voy a intentar marcar la diferencia en esos momentos críticos en el juego. Eso es lo que me gusta añadir a los equipos donde voy y me encanta poder ayudar al equipo", manifestó el flamante fichaje de la entidad rojiblanca durante la presentación celebrada en el auditorio del Riyadh Air Metropolitano.

El futbolista inglés nacionalizado nigeriano se mostró "muy feliz" de poder vestir la camiseta del Atlético porque "es un club grande". "Es una bendición para mí estar aquí en este club, así que estoy orgullosísimo", afirmó al mismo tiempo que destacó el buen recibimiento de sus nuevos compañeros en el primer entrenamiento. "Ha sido fantástico estar aquí con el equipo. Me han dado una gran bienvenida, así que estoy deseando realmente poder compartir con ellos más entrenamientos", declaró.

"Es un gran reto estar en Atlético de Madrid. La verdad es que es para mí fantástico estar aquí. Es una gran responsabilidad representar a mi país, pero es también un placer llevar los colores de un club tan especial como el Atlético de Madrid. Poder estar aquí es importantísimo para mí, es algo de lo que estoy muy orgulloso. Es para mí un placer también jugar en esta liga tan especial", señaló.

Lookman confesó que "antes de llegar" habló con Diego Pablo Simeone. "Me reuní con él y tuvimos una buena conversación. Es fantástico poder hablar con la persona con la que vas a trabajar todos los días. Así que muy bien", explicó mientras que reconoció sentirse "listo" para el duelo copero de este jueves ante el Real Betis Balompié.

"Ha sido fantástico para mi aprendizaje estar en esas ligas. He podido desarrollarme como mejor jugador, he jugado en diferentes posiciones, teniendo en cuenta diferentes variables, así que he podido aprender diferentes estilos de fútbol y esto es algo que he aprendido y que forma parte de mi bagaje", aseveró sobre su paso por la Premier League, la Bundesliga, la Serie A y ahora en LaLiga EA Sports.