Lopetegui: "Es un castigo demasiado grande perder este partido"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, lamentó la derrota ante el Borussia Dortmund (2-3) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y aseguró que es "un castigo demasiado grande" haber perdido ante el conjunto germano.

"Siempre que pierdes es un resultado negativo, no es el que queríamos, creo que ellos han sido muy, muy contundentes, son un equipo con jugadores de máximo nivel arriba y nos han castigado en algún error que tuvimos en la primera parte. El primer gol llega de un saque de banda y el segundo, de una transición que podíamos haber evitado", analizó Lopetegui.

"Es un equipo que te castiga de manera muy contundente. Creo que no era para acabar la primera parte 1-3, pero ha sido así y pese a jugar contra un equipo contragolpeador y potente hemos hecho una buena segunda parte", añadió el técnico del Sevilla, consciente de que lograron una mejoría en el acto final.

"Hemos conseguido apretar mejor, hemos cambiado algunas cosas, hemos estado por encima de ellos, logramos el segundo y merecimos el tercero. Es un castigo demasiado grande perder este partido. El esfuerzo que han hecho los chicos ha sido excepcional en un momento complejo después del 1-3", indicó.

En este sentido, Lopetegui fue claro. "El resultado no es bueno. Perder en casa ante el Dortmund nunca es positivo, pero queda un partido y nos vamos a agarrar a esa posibilidad. Iremos con ambición e ilusión, no hemos merecido perder pero ellos tienen a uno de los mejores jugadores del mundo", agregó.

"Ahora toca recuperar bien, limpiar la mente ya que una derrota no es buena, pero hay cosas positivas como la reacción, el no permitir que contragolpearan... Hay cosas positivas al margen del resultado, que no es bueno, pero como he dicho iremos con ambición e ilusión de poder ganarles", sentenció Lopetegui.