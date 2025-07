Louzán y el aplazamiento pedido por el Real Madrid: "Hay unas circunstancias, decidirá el juez de competición"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó este jueves que ya ha trasladado al juez de competición el aplazamiento pedido por el Real Madrid de la primera jornada de la temporada 2025-26, después de caer eliminado en semifinales del Mundial de Clubes, por lo que "hay unas circunstancias" y decidirán "las personas competentes".

"Lo he trasladado al juez de competición que es donde el Real Madrid ha pedido que se trasladara. Hemos dado audiencia a todas las partes, el Real Madrid, Osasuna, AFE y LaLiga, todos van a poder trasladar los comentarios y las sugerencias a esa decisión. Cada cosa tiene su cauce y esta lo tiene y por lo tanto será el juez de competición quien decida una vez escuchadas todas las partes", expuso durante el evento realizado en Plaza de España para visibilizar el fútbol femenino entre la RFEF y Metro de Madrid.

El mandatario no entró a valorar la petición del club merengue de comenzar más tarde LaLiga EA Sports 2025-26. "Yo debo respetar las peticiones de todo el mundo, otra cosa serán los técnicos responsables de la materia, que son los que tienen que decidir", dejó claro. "Hay un calendario y unas circunstancias, pero aquí estamos evidentemente para que sean las personas competentes, las que tomen la última palabra", reiteró.

Louzán reconoció que "fue una pena" la eliminación del Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes. "No ha podido ser, el fútbol es esto, pero no hay que olvidar que es un éxito del fútbol español, porque llegar hasta ahí no ha sido nada fácil. Felicidades al Real Madrid a pesar de no verlo en la final como nos hubiera gustado. Habrá un seleccionador español participando, Luis Enrique, y jugadores españoles de la selección española también en el PSG y el Chelsea", analizó.

Además, el presidente de la RFEF reveló "una sorpresa" para celebrar el 15º aniversario de la conquista del Mundial masculino en 2010, la primera estrella. "Espero que venga alguna detrás ¿Por qué no aspirar el año que viene a que España pueda ser campeona del mundo en Estados Unidos? Creo que tenemos selección para ello. Pero todo a su tiempo, vamos a hacer las cosas bien, estamos trabajando adecuadamente y, por lo tanto, que se nos dé ese margen de confianza", advirtió.

"Quiero agradecer a todos los que de alguna manera han hecho para que mañana sea un gran día, para recordar. Hay muchas personas que veréis que se han implicado precisamente en el día de mañana. España debe demostrar lo que fue, lo que sigue siendo y lo que será en el futuro, que es una de las mejores selecciones del mundo y que, por lo tanto, con capacidad precisamente para aspirar a todo", concluyó.