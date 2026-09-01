Louzán: "La final del Mundial 2030 debe jugarse en España, somos absoluta garantía de seguridad y éxito"

Archivo - Rafael Louzán, presidente de la RFEF. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, defendió que "España es el lugar donde debe jugarse la final" del Mundial de 2030, porque es "absoluta garantía de seguridad y éxito", durante su discurso en la Conferencia Anual de Seguridad que organiza UEFA en Madrid este martes y miércoles.

"Organizar un gran acontecimiento deportivo significa garantizar que miles de personas puedan disfrutarlo con tranquilidad y confianza. El fútbol une a las personas, a las familias, a los amigos en torno a un equipo, a una selección, forma parte de la vida de las personas. Vosotros hacéis posible que esto ocurra con un trabajo profesional, discreto y eficiente", afirmó en declaraciones publicadas por la RFEF.

Louzán compartió inauguración de la Conferencia con el vicesecretario general de UEFA y director ejecutivo de fútbol, Giorgio Marchetti, y con Petr Fousek, presidente del Comité de Estadios y Seguridad de la UEFA. Ante los representantes de las 55 asociaciones nacionales, el presidente de la RFEF puso en valor la capacidad de España para organizar eventos.

"España no es solo un gran país de fútbol, sino también un país que ofrece las máximas garantías para este deporte. En este entorno seguro se han desarrollado los últimos años encuentros de altísimo nivel de UEFA como la Euro 2020, la final de la Europa League en Sevilla 2023 y Bilbao 2025 y la Champions femenina Bilbao 2024, sin olvidar la Champions del 2019 en el Metropolitano", enumeró.

Y recordó que Madrid acogerá en 2027 una nueva final de la Champions, en el Riyadh Air Metropolitano. "Volveremos a tener una magnífica oportunidad para organizar con éxito uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo. Será la novena final que ha tenido lugar en nuestro país, convirtiéndolo en uno de los que más ha albergado", detalló Louzán.

Además, reiteró que España debe ser sede de la final del Mundial de 2030, el cual organizará junto a Marruecos y Portugal. "Queremos que sea el mejor mundial de la historia. España estará a la altura de una cita histórica y ofrecerá al mundo un Mundial seguro y memorable", dijo.

"Albergaremos la mayoría de los partidos, con un 55 por ciento del peso de la candidatura. Por ello, España es el lugar donde debe jugarse la final. Somos absoluta garantía de seguridad y éxito de los grandes acontecimientos futbolísticos", agregó.