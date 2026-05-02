Louzán se reúne con Infantino

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se reúne con su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 76º Congreso de la FIFA - RFEF

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, se ha reunido con su homólogo de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 76º Congreso de la FIFA, celebrado en Vancouver (Canadá).

Además, el máximo mandatario de la RFEF aprovechó la ocasión para mantener una reunión con el presidente de la Asociación China de Fútbol, Song Kai, que se une a las establecidas estos días con las federaciones de Japón y de Irak.

Precisamente, con el presidente de esta última, Adnan Dirjal, Louzán llegó a un acuerdo para que españoles e iraquíes jueguen un partido amistoso el jueves 4 de junio en el Estadio de Riazor de A Coruña, que será el último encuentro de los de Luis de la Fuente antes de afrontar el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.