Lucas Vázquez: "Si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto, somos nosotros"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Lucas Vázquez, defensa del Real Madrid, ha afirmado que solo hay "un equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto", aludiendo a la plantilla merengue después del 3-0 encajado este martes frente al Arsenal FC en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

"Está complicado, por supuesto. Pero creo que, si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta a esto, somos nosotros. Con nuestra afición, con nuestro campo, en nuestro estadio. El miércoles que viene va a ser otro partido totalmente diferente a éste y entre todos vamos a poder sacarlo adelante", declaró Lucas Vázquez a Movistar Plus+.

"No hemos estado bien, el Arsenal ha hecho un gran partido, ha creado ocasiones, nos ha sabido presionar y quizás no hemos encontrado nuestro juego. Sí que es verdad que hemos tenido alguna jugada aislada llegando a campo rival, pero no hemos sido capaces de hacer posesiones largas, de meterlos en su campo y eso pues al final hace que la diferencia sea así", resumió el lateral derecho del Real Madrid.

"En la segunda parte no hemos sabido dar un paso al frente, creo que nos ha faltado un poquito más de continuidad en el juego, tener un poquito mejor la posesión del balón y que al final no hemos podido hacer un buen partido", añadió al respecto desde el Emirates Stadium.

"No acostumbramos a enlazar dos derrotas. Solo queda trabajar, confiar en nosotros más que nunca. Creo que este equipo se merece esa confianza por parte de todo el mundo y nosotros vamos a darlo todo para poder darle la vuelta a la eliminatoria y vamos a confiar en ello", concluyó.