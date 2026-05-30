Luis Enrique: "Perdí la tanda de Marruecos con España, me mataron por eso"

Luis Enrique, París Saint Germain, campeón de Europa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del París Saint-Germain, el español Luis Enrique Martínez, recordó la tanda de penaltis como seleccionador nacional contra Marruecos, que le "mataron por eso", después de conquistar su segunda Champions seguida con el equipo francés ante el Arsenal, en una final que costó "mucho" y que emuló al Real Madrid.

"Perdí la de Marruecos con España, me mataron por eso. Cuando uno llega a penaltis, depende de la calidad de los jugadores, no es suerte; de la calidad de los porteros y luego del azar. No va a cambiar una tanda de penaltis ni la actuación del Arsenal ni la nuestra", afirmó en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press, preguntado por su fortuna en los penaltis.

El técnico asturiano recordó lo sucedido en octavos de final del Mundial de Catar 2022, con un desenlace distinto este sábado en Budapest, donde su equipo alargo el reinado continental. "Ha costado mucho, mucho. El Arsenal es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna justo en lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol", dijo.

"Y ha costado, ha costado Dios y ayuda. Pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando. Como esto solo se lo he visto hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va. La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. El PSG es un equipo que necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos, ahora ya estamos ahí y no queremos bajarnos. Queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente", añadió.

Por otro lado, 'Lucho' explicó las dificultades que planteó el Arsenal y sus quejas cuando los de Mikel Arteta perdieron tiempo. "Cuando juegas contra el Arsenal, si intentas ir por el carril central, estás muerto. Era algo que habíamos hablado antes del partido y hemos ido ahí demasiado por la frustración de encajar el gol. En la segunda parte hemos intentado arreglarlo, yo creo que hemos conseguido aparecer más en el área", comentó.

"Este tipo de partidos los controla el que va perdiendo, no el que va ganando; y en ese sentido, nosotros estamos muy acostumbrados a jugar contra equipos replegados. Pero esto es otro nivel, sacan ventaja de cualquier acción, de cualquier falta, de cualquier momento. Te frustra mucho jugar así, pero yo creo que merecemos ganar esta final; también lo habría merecido el Arsenal, no te voy a engañar. Pero creo que lo que hemos hecho a largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos", añadió.

"En el fútbol nos conocemos todos. Yo tengo un gran respeto por Mikel, por supuesto; por Gaby Heinze, que fue mi jugador, y por el Arsenal como club. Pero cada uno intenta llevar el partido a su sitio, a lo que él es más fuerte. En ese caso nosotros intentamos que, cuanto más tiempo efectivo de juego haya, mejor para nosotros y yo creo también intentando aprovechar pues las cualidades que tenemos. Pero todo es respetable", explicó.

El preparador del PSG valoró el hambre de un equipo que volvió a ser campeón de Europa. "A estos jugadores los tengo que parar de entrenar porque siguen entrenando y siguen y siguen... Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada eso, no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene, seguro, y ya veremos el nivel; será altísimo porque, cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada", terminó.