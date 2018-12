Luis García Plaza: "Estoy con muchas ganas de sacar esta situación adelante"

Publicado 10/12/2018 21:32:59 CET

El nuevo entrenador del Villarreal, Luis García Plaza, ha asegurado que tiene "muchas ganas" de sacar "adelante" al equipo amarillo, que marca la zona de permanencia y roza las posiciones de descenso, y ha afirmado que su primer objetivo es "ganar" la "final" que supone el partido de la Liga Europa de este jueves ante el Spartak de Moscú.

"Estoy con muchas ganas de sacar esta situación adelante. Venimos para trabajar al máximo y esperemos que cambie la dinámica. El jueves es una final, esperamos ganarla y a partir de ahí seguir mejorando", señaló en su rueda de prensa de presentación, en la que estuvo acompañado del presidente del club castellonense, Fernando Roig.

El técnico madrileño, que ya ha dirigido esta tarde su primera sesión de entrenamiento, incidió en la importancia de darlo todo en el partido de este jueves ante el Spartak de Moscú en el Estadio de la Cerámica, donde se juegan continuar en Europa. "Este jueves tenemos un partido vital. Nos jugamos seguir en la Europa League", recalcó.

"No podemos cambiar en dos días la cara del equipo, pero en la primera sesión hemos visto cosas muy positivas. Tenemos una plantilla muy completa y que puede jugar con múltiples sistemas. A los jugadores les he transmitido que es una etapa nueva y los he visto con muchas ganas", indicó sobre sus nuevos jugadores.

El preparador 'amarillo', que ya entrenó al Villarreal B en la temporada 2005-2006, se mostró emocionado por volver al club. "Cuando me fui sentía que tenía que crecer como entrenador para volver algún día. Es un orgullo muy grande poder haber vuelto. Ojalá sea una etapa fructífera tanto para el club como para mí", señaló.

Por su parte, Fernando Roig recordó que García Plaza es "un gran entrenador que ya ha formado parte de este club". "Nos conoce bien y conoce bien el fútbol español. Llega con mucha ilusión y estamos seguros de que hará un gran papel", subrayó.

Por último, tuvo palabras de agradecimiento para Javi Calleja, que este lunes fue destituido como técnico del primer equipo. "Es una persona muy querida por todos y que siempre ha dado todo por el Villarreal, tanto en su etapa de entrenador como la de jugador", concluyó.