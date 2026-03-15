El Málaga sube un escalón por otro que baja el Castellón

Málaga - Huesca - LALIGA

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Málaga goleó (5-3) al Huesca este domingo en la jornada 30 de LaLiga Hypermotion para colocarse en cuarta posición y pegado a los puestos de ascenso directo, mientras que el Castellón agravó su crisis de resultados con un 4-1 ante el Sporting de Gijón.

En La Rosaleda, el sueño del ascenso se reforzó con la tercera victoria en las últimas cuatro jornadas, a pesar de la resistencia del Huesca. El equipo oscense se adelantó en el marcador pero los de Juan Funes le dieron vuelta con David Larrubia y Adrián Niño.

En el segundo tiempo, Joaquín puso tierra de por medio para los andaluces pero el partido se guardó un loco final en el que nada estuvo claro hasta el pitido. Un doblete de Chupete en el descuento permitió la euforia en la grada, la desolación en un Huesca en zona de descenso, para sumar 51 puntos, a uno del ascenso directo.

Mientras, el Castellón (49), que se quedó con 10 en el minuto 65 por una roja a Jeremy Mellot, sufrió su tercera derrota seguida a pesar de que empezó por delante en El Molinón, con un penalti convertido por Cala. Un doblete de Juan Otero sirvió la remontada a un Sporting que suma 45 puntos, a tiempo de sumarse a la pelea por la promoción.

Por otro lado, el Burgos se quedó fuera del 'Top 6' con un empate sin goles ante un Eibar que vio frenada su buena racha de victorias en Ipurua, aunque el equipo castellano tampoco logró su objetivo. Mientras, el Córdoba se ve ya en mitad de tabla y bajando después de caer (0-2), quinta derrota seguida, ante una Real Sociedad B sin la presión ya de la zona de descenso.

Además, un Granada irregular firmó otra jornada sin aprovechar Los Cármenes con el empate (1-1) ante el Andorra, equipo que sumó y además mantuvo por debajo a un rival directo por la salvación.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 30 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Mirandés - Cádiz 0-2.

-Sábado.

Cultural Leonesa - Racing de Santander 1-2.

Valladolid - Leganés 3-2.

Zaragoza - Almería 2-0.

Ceuta - Deportivo de La Coruña 1-2.

-Domingo 15.

Córdoba - Real Sociedad B 0-2.

Granada - Andorra 1-1.

Eibar - Burgos 0-0.

Málaga - Huesca 5-3.

Sporting de Gijón - Castellón 4-1.

-Lunes 16.

Albacete - Las Palmas 20.30.