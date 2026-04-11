El Málaga tumba a Las Palmas y el Burgos se aferra también al sueño

Málaga - Las Palmas - LALIGA

MADRID 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Málaga se impuso (2-0) a la UD Las Palmas este sábado en un duelo entre dos aspirantes al ascenso en la jornada 35 de LaLiga Hypermotion, mientras que el Burgos cumplió también en zona de promoción con un 1-0 al Sporting de Gijón.

En una Rosaleda de fiesta, el equipo andaluz dio continuidad a las buenas sensaciones con las que se fue al descanso para hacer los goles de la victoria e el segundo tiempo. Diego Murillo y Joaquín Muñoz desataron la fiesta en Málaga, mientras Las Palmas no encontró reacción en un partido señalado.

Los de Juan Funes dejaron atrás a un rival directo para, con su novena jornada seguida sin perder, sumar 60 puntos, a uno del ascenso directo con un partido más, y dejar a los canarios en 57 y fuera del 'Top 6'. En el turno anterior, el Burgos desató la euforia en El Plantío con el gol de Fer Niño en el minuto 91 para defender su posición de 'playoffs' con 60 puntos. El equipo castellano, con seis victorias y dos empates en los últimos ocho encuentros, mejoró con los cambios y volvió a tirar de épica sobre la bocina.

Los locales habían avisado sobre todo con el propio Niño, mientras que un Sporting en busca de acercarse a un 'Top 6' ya complicado tuvieron la mejor cerca de la hora de encuentro con Gaspar Campos. Ni uno ni otro regalaron nada, pero en el descuento llegó otra victoria de un Burgos que sigue soñando.

Por abajo, el Leganés dio una alegría a Butarque con la remontada (2-1) ante el Albacete que les da algo de aire con respecto al descenso. El equipo manchego, aún pendiente de firmar la permanencia, se adelantó por medio de Álex Rubio pero en la segunda parte el cuadro pepinero dio la vuelta al marcador con Alejandro Millán y un Juan Cruz que fue el mejor del encuentro.

Mientras, el Real Zaragoza, equipo que marca el descenso, encajó una nueva derrota (1-0) ante el Córdoba, con gol de Rubén Alves en el minuto 70 y dando una mala imagen en el Nuevo Arcángel. Los andaluces encadenaron dos victorias, aunque se antoja ya tarde para aspirar a algo más que la permanencia.

--RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 35 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Ceuta - Real Sociedad B 0-0.

-Sábado 11.

Burgos - Sporting de Gijón 1-0.

Leganés - Albacete 2-1.

Málaga - Las Palmas 2-0.

Córdoba - Zaragoza 1-0.

-Domingo 12.

Granada - Cultural Leonesa 14.00.

Huesca - Deportivo de La Coruña 16.15.

Cádiz - Andorra 18.30.

Mirandés - Castellón 18.30.

Racing de Santander - Almería 21.00.

-Lunes 13.

Valladolid - Eibar 20.30.