El Manchester City cierra el fichaje del argentino Enzo Fernández hasta 2031

Archivo - Enzo Fernández con Argentina - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista argentino Enzo Fernández jugará en el Manchester City las próximas cinco temporadas hasta el verano de 2031, después de que el club 'citizen' y el Chelsea hayan llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador, que había sonado en los últimos meses como refuerzo para el Real Madrid.

"El Manchester City es el club más laureado de Inglaterra en los últimos tiempos. Cualquier futbolista quiere formar parte de una entidad como esta, porque todo el mundo sabe lo bien estructurado y gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar aquí y estoy preparado para el reto de ayudar a que el City siga levantando títulos. Este es un club construido para triunfar", indicó en declaraciones a los medios oficiales del City.

Además, reconoció que espera "aprender" de sus nuevos compañeros y convertirse "en un jugador aún mejor". "Me enorgullece trabajar de forma constante para evolucionar en mi juego. Cualquiera que haya trabajado conmigo sabe lo duro que entreno día a día y todo lo que entrego en cada partido. Lo doy absolutamente todo y puedo prometer al Manchester City que mantendré ese mismo compromiso ahora que estoy aquí", apuntó.

El internacional argentino, de 25 años, llega al Etihad Stadium tras haber conquistado cuatro títulos en su país con Defensa y Justicia y River Plate, de contribuir al éxito del Benfica en la Primeira Liga y de ser pieza clave en el Chelsea que levantó la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025.

Con la albiceleste, se proclamó campeón del mundo en Catar 2022 y de la Copa América en 2024, además de disputar otra final mundialista este mismo verano, con derrota ante España. Actualmente, suma 49 internacionalidades y ocho goles con su selección.

No fue el único fichaje de los de Enzo Maresca este martes, en el que también llegó a Mánchester el extremo senegalés Iliman Ndiaye. El ya exjugador del Everton, donde pasó las dos últimas temporadas, firma por cinco años, hasta 2031.

A sus 26 años, Ndiaye cuenta ya con experiencia en la Premier League. Antes, jugó en el Olympique de Marsella y brilló en la Championship con el Sheffield United durante su campaña de ascenso en la 2022-23. Además, ha representado a Senegal en 44 ocasiones, incluyendo los Mundiales de 2022 y 2026.

"He trabajado toda mi vida para tener una oportunidad como esta. El City es uno de los mejores clubes del mundo y los he visto ganarlo todo mientras crecía. Poder escribir mi propio capítulo en una historia tan especial es la oportunidad de mi vida y estoy decidido a aprovecharla con todas mis fuerzas", aseguró.

Mientras, el extremo inglés Jack Grealish jugará cedido en el Everton una temporada. Tras pasar el curso 2025-26 cedido en los 'Toffees', regresa de nuevo al club de Liverpool para una segunda campaña consecutiva.

En total, Grealish, de 30 años, acumula 159 partidos con el City, en los que marcó 17 goles desde su llegada en el verano de 2021 procedente del Aston Villa. En ese tiempo, ayudó a conquistar siete títulos, tres Premier Leagues, la FA Cup, la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.