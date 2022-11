El Manchester United inicia "los pasos apropiados" tras la entrevista de Cristiano Ronaldo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Manchester United inglés confirmó este viernes que ha comenzado a dar "los pasos apropiados" de cara a las declaraciones realizadas por el delantero portugués Cristiano Ronaldo en su entrevista donde se mostró muy crítico con el club y con el entrenador neerlandés Erik ten Hag.

"El Manchester United ha iniciado esta mañana los pasos apropiados en respuesta a la reciente entrevista con los medios de Cristiano Ronaldo. No haremos más comentarios hasta que este proceso llegue a su conclusión", se limitó a comentar el United.

El de Madeira fue muy crítico con el club y el técnico, confesando, entre otras cosas, que se sintió "traicionado" por ambos. "Siento que hay gente que no quiere que esté aquí desde el año pasado", apuntó el portugués en la entrevista a 'TalkTV'.

"Probablemente sea bueno para el United y para mí tener un nuevo desafío. Pero si vuelvo, espero que la gente me deje brillar como lo he hecho en otros clubes en los últimos años", añadió. Además, lanzó un mensaje a Ten Hag. "Me gusta la gente honesta y que respeta mi moral. Lo que ha pasado en los últimos dos meses no ha sido respeto, en muchos sentidos", apuntó.

Según el medio 'The Athletic', el Manchester United estaría estudiando "emprender acciones legales" de cara a rescindir el contrato del delantero de 37 años, que tiene firmado con los 'Diablos Rojos' hasta el próximo 30 de junio.