Marc Bernal: "No es fácil hacer debutar a un niño de 17 años"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Marc Bernal, el delantero Pau Víctor y el defensa Gerard Martín se muestran muy felices y agradecidos por haber podido debutar en partido oficial con el FC Barcelona el pasado sábado ante el Valencia en LaLiga EA Sports.

Marc Bernal, que fue el único de los tres que salió de titular, en el mediocentro, no olvida lo "especial" que es debutar junto a otros compañeros de La Masia. "Soñamos con llegar al primer equipo y hacerlo como lo hice el otro día es un sueño hecho realidad. Cuando me dicen que voy a salir de titular, la verdad es que no me lo esperaba y fue un momento único que recordaré toda la vida", admitió en una entrevista a los medios oficiales del club.

En ese momento, los más veteranos le apoyaron "en todo momento" y le dijeron que estuviera "tranquilo" y que no tuviera "nervios". "Yo llegué aquí con 7 años y fui subiendo categorías, poco a poco, hasta el año pasado que estuve en el filial y este año he tenido la suerte de poder debutar en el primer equipo", detalló.

"Para mí La Masia ha sido muy importante porque te ayuda tanto a nivel personal como a nivel dentro del campo y al final hace que todo esto sea lo más fácil posible", prosigue el centrocampista que "agradece todo lo posible" a Hansi Flick el haberle dado la oportunidad porque "hacer debutar a un niño de 17 años no es fácil". "La verdad es que lo estoy viviendo como alguien único y que nunca olvidaré", recalcó, asegurando que es "especial y único" haber llegado al primer equipo donde están ya Lamine Yamal y Pau Cubarsí, con los que ha jugado "tantos años juntos" y llegar al primer equipo y poder jugar los tres, pues es algo único.

Por su parte, Pau Víctor reconoce que este debut oficial "es otro sueño hecho realidad, uno más". "Creo que estoy en un momento muy bueno a nivel personal y a nivel futbolístico, estoy disfrutando mucho del fútbol y jugar aquí en el Barça, debutar en Primera División y encima en este club, creo que no se puede pedir más", señaló.

El delantero está "muy feliz y con ganas de seguir trabajando para seguir mejorando" y confesó que estaba "nervioso en la banda" mientras calentaba esperando el momento en el que le llamasen para entrar, aunque "también con la tranquilidad de que saber que era el primer partido". "Pero cuando me llamó y vi que ya salía y podía debutar en Primera, es un momento especial que recordaré toda la vida, para recordar", añadió.

El técnico Hansi Flick no le pidió nada fuera de lo normal. "Me pidió que fuera yo, que presionara arriba, que nos estaba faltando para poner esa presión, y que hiciera mi juego, que por eso salía al campo", expresó. "Y una vez salí, los nervios desaparecen un poco porque te centras en jugar, en ser tú mismo y en hacerlo lo mejor posible", puntualizó.

Pau Víctor no oculta que fue "un momento muy emotivo" y que llega después de un último año "espectacular para todos" los canteranos por estar peleando hasta el final por el ascenso a LaLiga Hypermotion. "Crecimos mucho todos juntos y creo que es un año que recordaremos de por vida y que guardo con mucho cariño", remarcó el delantero, que se acuerda de la gente que le ha estado "apoyando desde hace tiempo" como su pareja, familia y amigos.

Finalmente, Gerard Martín, que salió en el lateral izquierdo en lugar de Alejandro Balde, considera su debut "un orgullo". "Soy culé desde pequeño y al final es lo que sueñas, estoy muy feliz de haber tenido esa oportunidad", explico.

"En la primera parte, cuando (Balde) tiene el golpe, ya salí a calentar por si no estaba bien, pero en la segunda parte volví y ya estaba más mentalizado porque quizá iba a tocarme jugar y tenía que salir al campo preparado. La verdad es que estaba muy tranquilo y concentrado, y el míster me animó a salir con todo y así fue", relató sobre su estreno en Mestalla.

En este sentido, el catalán se vio "muy bien, muy seguro". "Lo cierto es que cuando acabó el partido estuve muy contento con el trabajo que había hecho", manifestó el defensa, que ha notado su "mejoría" por su paso el año pasado por el filial. "Durante ese año que he compartido con ellos, me han ayudado a crecer mucho. Al final, siempre intento aprovechar las oportunidades y dar mi máximo nivel y tener a unos compañeros como ellos también ayuda mucho", concluyó.