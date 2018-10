Marcelino: "Estamos a 6 puntos del Madrid y el Barça habiendo tenido un calendario superexigente"

Publicado 07/10/2018 23:16:11 CET

"El empate me sabe a muy poco", dijo el entrenador del Valencia

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Marcelino García Toral, ha recordado este domingo que su equipo está "a 6 puntos del Madrid y el Barça habiendo tenido un calendario superexigente", valorando de esta manera su empate contra los culés (1-1) en la 8ª jornada de LaLiga Santander.

"Creo que tuvimos que ganar mucho más, pero no lo hicimos. Estamos cerca de abajo, pero a 6 puntos del Madrid y el Barça habiendo tenido un calendario superexigente y situaciones dentro del equipo muy adversas, como lesiones y gente que progresivamente se va poniendo en forma", comentó Marcelino ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Me sabe a muy poco. Creo que el Barça no nos hizo prácticamente nada, una jugada de Messi con un tiro fuera del área; no recuerdo ni otra ocasión clara del rival. El Barça tuvo posesión, nosotros ocasiones muy peligrosas. Creo que antes de los 20 minutos, lo lógico era que fuéramos ganando 2-0. En el segundo tiempo, el rival con posesión de balón pero sin profundidad y sin generarnos ocasiones", resumió el técnico valencianista.

Además, Marcelino admitió sentirse "orgulloso" y "satisfecho" de sus pupilos. "Mucho, mucho; porque jugamos contra todo un Barça. Y es una pena no haber logrado la victoria, porque creo que solo un equipo la mereció", añadió el respecto, esperando haber conseguido un mejor resultado en su estadio.

"El 'pero' es no haber aprovechado las ocasiones; luego, en algunas fases después del gol tuvimos 15 minutos en los que estuvimos demasiado atrás. Poca salida y pérdidas en la iniciación de juego, como así vino el gol. Salvo eso, el resto del partido creo que lo tuvimos absolutamente controlado", señaló el técnico 'che'.

"Es imposible aguantar al Barça la presión alta durante 90 minutos, porque ellos tienen una salida de balón muy buena, son muy precisos en los pases... Entonces, si acumulas mucha gente en campo contrario, pues luego con espacios también son letales", explicó.

"Es muy difícil ganarnos. No es lógico de todos los partidos haber ganado solamente uno, porque logramos muchísimos empates. Pero el camino está claro y este equipo, después de las últimas semanas, es un equipo que pudo haber sumado mucho más y que demuestra ser solvente y competitivo en el plazo de cinco días ante equipos como el Manchester United y el Barça", terminó Marcelino.