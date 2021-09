Marcos Alonso explica por qué ya no se arrodilla: "El gesto ha perdido un poco de fuerza"

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español del Chelsea Marcos Alonso ha explicado que ya no hinca la rodilla antes del comienzo de los partidos como gesto contra el racismo porque cree que la iniciativa "ha perdido un poco de fuerza", y ha asegurado que a partir de ahora, en su lugar, se señalará el parche de la UEFA 'No to racism' -'No al racismo'-.

"Simplemente prefiero hacerlo de esta manera, es mi manera de hacerlo, creo que está perdiendo un poco de fuerza al revés. Quiero demostrar que apoyo plenamente la lucha contra el racismo. Por ahora prefiero señalar la manga y eso es lo que haré", señaló en unas declaraciones a los medios oficiales del club 'blue'.

En los últimos partidos, a diferencia de la mayoría de sus compañeros y jugadores de la Premier League, el madrileño se ha mantenido de pie después del pitido del árbitro al comienzo de los partidos, en lugar de arrodillarse. Así lo hizo antes de la victoria ante el Tottenham Hotspur de este domingo (3-0).

A pesar de eso, Alonso aseguró estar comprometido en la lucha contra la discriminación. "Estoy totalmente en contra del racismo y estoy en contra de todo tipo de discriminación, simplemente prefiero poner el dedo en la placa donde dice 'No al racismo', como se hace en otros deportes y en el fútbol de otros países", señaló.