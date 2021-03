Marcos Llorente: "Todos los equipos tienen pequeños baches"

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Marcos Llorente dijo que "todos los equipos tienen baches" como el que han superado recientemente -dos derrotas y un empate- pero aseguró que "lo importante es levantarse" como demostraron frente al Villarreal y antes de medirse este domingo (16.15 horas) al Real Madrid en el derbi de la capital.

"Las temporadas son largas, todos los equipos tiene pequeños baches donde los partidos se complican, es parte del fútbol. Lo importante es levantarse, nosotros lo hemos hecho ganando en Villarreal un partido muy importante para nosotros", indicó Llorente tras ser nombrado 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' del mes de febrero como futbolista más destacado del Atlético.

"Es cierto que hemos tenido bajas que se notan, pero lo importante es levantarse -como he dicho antes-, lo hemos hecho y este fin de semana es un partido muy importante para el campeonato de Liga", añadió sobre la visita del Real Madrid.

"A nivel personal me encuentro muy contento, me están saliendo muy bien las cosas, intento ayudar al equipo en lo que sea y en donde sea y ahora estoy feliz", añadió Llorente, que lamentó no poder jugar el duelo contra su exequipo acompañado de la afición. "En casa ellos eran una pieza fundamental y ojalá todo esto pase lo más rápido posible. La salud es lo primero pero ojalá pase para poder sentirles en cada partido animando en el estadio", dijo.

Por último, Llorente se mostró agradecido al ser elegido por los aficionados como mejor jugador colchonero en el mes de febrero. "Supone felicidad, significa que estoy haciendo las cosas bien, pero lo importante es el equipo y sin ellos -está claro- que no te pueden elegir en este tipo de cosas, así que darles las gracias y esperemos seguir con esta buena dinámica como la que estamos llevando y ahora que vienen partidos importantes consigamos victorias y el equipo siga para arriba", sentenció.