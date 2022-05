Martínez-Almeida: "Como alcalde de Madrid es un orgullo tener un equipo que ha ganado 13 Champions"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que pese a que es aficionado de Atlético, para él, por su puesto de regidor de la capital, "es un orgullo" que haya un equipo en la ciudad que "ha ganado 13 Champions" como es el Real Madrid, eterno rival.

"Voy a ir a París a acompañar al Real Madrid y lo hago encantado. Como alcalde de Madrid, es un orgullo tener un equipo que ha ganado 13 Champions, pero todo el mundo sabe mis colores y no aportaría nada que me pusiese su camiseta, aunque estaré encantado de que gane", expresó Martínez-Almeida este jueves durante la presentación en el Santander Work Café del campus de verano de Vicente del Bosque, patrocinado por Santander.

El edil madrileño confirmó que ya tienen "preparado el dispositivo de seguridad" en el caso de que el conjunto madridista se proclame campeón, aunque está seguro de que "no va a hacer falta porque no va a pasar nada". "Somos una ciudad tan especial que somos la única con dos equipos en una final de la Copa de Europa y no ha habido ni un solo incidente", recordó en relación a las finales de Lisboa y Milán.

"Gana 3-1, tengo pocas dudas. Como dice Jorge Valdano, el Real Madrid no juega finales sino que las gana, y la experiencia es un grado. Si fuese el Liverpool no me fiaría ni de cuando estuviese en el vestuario", confesó Martínez-Almeida, que tiene "una debilidad especial" por Luka Modric.

Además, el alcalde de la capital también se refirió a la no llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. "Daba por supuesto que venía. Si tenía un acuerdo, hay que respetarlos y si no ha venido es porque hay clubes que juegan en franca ventaja respecto a otros", apuntó.

En cuanto al Atlético, recordó que "ha quedado entre los tres primeros" y que en la Liga de Campeones "se pudo ganar al City". "Quizás en la Copa del Rey podían haber salido mejor las cosas, le doy un 7.5", opinó.

"Hay que agradecer a Luis Suárez los dos años que nos ha dado, el primero sobre todo por la Liga, y el comportamiento que ha tenido. El club estará trabajando en refuerzos, pero yo creo que hay que dar un voto de confianza a Cunha que creo que va a ser un jugador importante", indicó. "Yo pago mi abono para que haya fichajes", bromeó mirando a Enrique Cerezo, presidente del Atlético, también presente en el acto.