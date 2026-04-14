Mascherano renuncia como entrenador del Inter Miami "por motivos personales"

Archivo - Javier Mascherano con el Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025 - David Klein/CSM via ZUMA Press W / DPA - Archivo

NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 14 Abr. (dpa/EP) -

El técnico argentino Javier Mascherano ha dejado su cargo como entrenador del Inter Miami "por motivos personales", ha confirmado este martes el equipo de la Major League Soccer (MLS), la principal liga de fútbol de Canadá y Estados Unidos.

El excentrocampista del FC Barcelona asumió el cargo en noviembre de 2024 y, en su primera temporada, el equipo de Leo Messi ganó su primer título de la MLS Cup y se proclamó campeón de la Conferencia Este. También alcanzaron las eliminatorias del Mundial de Clubes del año pasado, convirtiéndose en el primer equipo de la MLS en lograrlo.

"Quiero comunicar a todos que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al club por la confianza que ha depositado en mí, a todos los empleados que forman parte de la organización por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, que han hecho posible que vivamos momentos inolvidables", señaló Mascherano en declaraciones a los medios oficiales del club.

El Inter Miami confirmó que el también argentino Ángel Guillermo Hoyos, jugador del Real Madrid Castilla en la temporada 1981-82 y entrenador del juvenil B del Barça entre 2003 y 2005, se hará cargo del equipo en los próximos partidos, empezando por el enfrentamiento del sábado contra Colorado Rapids.