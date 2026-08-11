Matthaüs aconseja a Nagelsmann entrenar "fuera de Alemania"

Archivo - El exfutbolista Lothar Matthaüs durante un partido de la Liga Europa entre Go Ahead Eagles y VFB Stuttgart. - Europa Press/Contacto/Erik Pasman - Archivo

BERLÍN 11 Ago. (EP/dpa) -

El exfutbolista alemán Lothar Matthäus recomienda al exseleccionador de Alemania Julian Nagelsmann entrenar "en el extranjero", donde considera que estará sometido "a menos presión", y también le advirtió que le ve bastante susceptible "a las críticas".

"No creo que Nagelsmann consiga un puesto de entrenador en Alemania pronto. Aquí estará bajo mucha más presión que en el extranjero", subrayó Matthaüs en su columna en el canal de televisión británico 'Sky'.

Y es que el exseleccionador renunció a su cargo al frente de la 'Mannschaft' tras ser eliminado ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. En su lugar, Jürgen Klopp fue nombrado como nuevo entrenador de la tetracampeona del mundo.

"Nadie quiere perjudicarlo personalmente, ni siquiera yo. Pero últimamente ha reaccionado con demasiada susceptibilidad a las críticas y a veces se ha mostrado muy ofendido", continuó el que fuera campeón del mundo con Alemania en 1990.

Matthäus alegó que esta actitud podría ser "contraproducente" en Alemania, ya que, en el fútbol profesional surgen críticas cuando los resultados no son "los esperados" o cuando el equipo no juega un fútbol "atractivo". "Ambas situaciones se dieron en el caso de Julian", detalló.