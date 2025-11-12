Mbappé: "Es normal que todos los grandes clubes estén interesados en Upamecano"

Archivo - Kylian Mbappé celebra junto a Dayot Upamecano un gol con la selección francesa - JEAN CATUFFE / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, ve "normal que todos lo grandes clubes" estén actualmente interesados en el defensa Dayot Upamecano, entre ellos su actual equipo, por el nivel que está ofreciendo en el Bayern Múnich, aunque eludió hablar sobre la posibilidad de que le fiche el 15 veces campeón de Europa.

"Cuando hablamos de quién es el mejor defensa del mundo, ahora mismo él está entre los candidatos. Es capaz de defender arriba, ganar duelos e iniciar ataques, está en un gran momento de forma", afirmó Mbappé este miércoles en rueda de prensa con la selección francesa.

El madridista sabe además que su compatriota está "en un gran club" y también bromeó al respecto. "No hay muchos mejores. Bueno, sí que los hay", indicó entre risas. Sin embargo, aseguró que no iba a "entrar en ese debate" del posible interés del Real Madrid "por respeto a su club y para no presionarle más". "Pero es normal que todos los grandes clubes estén interesados en él", sentenció.