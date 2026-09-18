El mejor Sevilla reta al infalible Barça en el Pizjuán

Archivo - Jugadores del Sevilla FC celebran la victoria ante el FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC recibe este sábado al líder FC Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21.00 horas), con el empuje de saber que está haciendo el mejor arranque liguero de las últimas campañas y que hace un año acabó con los blaugranas, pero sabiendo que ahora viene el 'coco', un líder que lo ha ganado todo y que entre semana arrolló al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou.

Los de Hansi Flick llegan a la capital andaluza desatados, y con un pleno de triunfos en las primeras seis jornadas y una efectividad arrolladora en ataque -con 28 goles a favor, casi cinco por encuentro-, los blaugranas comandan la tabla con 18 puntos. Eso sí, al Sevilla FC no le van para nada mal las cosas, con 13 puntos sumados e instalados en la quinta plaza, dispuestos a ganar y acercarse al que ya no sería intratable líder.

De momento, la contundente goleada cosechada el pasado miércoles frente al Racing de Santander (7-2), unida a su holgada victoria europea ante el Feyenoord (5-1) y otras 'manitas' ligueras ante Elche (0-5), Rayo Vallecano (5-2) o Valencia (0-5) reflejan a un equipo en velocidad de crucero que no muestra fisuras en el campeonato doméstico, que únicamente 'sufrió' sequía ante el Athletic Club (2-0).

Pero enfrente estará un Sevilla renovado, de nuevo bajo la batuta de Luis García Plaza. Los hispalenses ocupan la quinta posición con 13 puntos tras firmar su mejor inicio de campeonato reciente. Amparados en una gran firmeza defensiva que les ha permitido encadenar dos victorias seguidas por la mínima ante el Valencia (1-0) y el Deportivo de La Coruña (0-1), los de Nervión quieren confirmar sus buenas sensaciones asaltando al líder invicto.

La afición hispalense apela además, para dar la sorpresa, al grato recuerdo de la pasada campaña, cuando el cuadro de Nervión endosó un rotundo 4-1 al Barça en este mismo escenario, en octubre y en la jornada 8 --una más adelante que ahora--. Aquella tarde los tantos de Alexis Sánchez, Isaac Romero, José Ángel Carmona y Akor Adams arrollaron al conjunto catalán, que vio cómo Robert Lewandowski erraba un penalti decisivo con 2-1 en el marcador.

Un triunfo memorable que rompió una sequía de una década sin vencer a los blaugranas en el Pizjuán, feudo donde los andaluces dominan históricamente el igualado cara a cara liguero con 31 victorias en 82 enfrentamientos por 28 de los 'culers'. Para el Barça, ganar sería olvidar ese reciente tropiezo, seguir invicto y con el pleno de puntos y enviar un serio mensaje además a Real Madrid, segundo, y Atlético de Madrid, cuarto, que juegan el derbi madrileño el domingo en el Metropolitano.

En el apartado de bajas, la preparación sevillista queda pendiente de la evolución de sus tocados. Lucas Stassin está descartado por una lesión en el aductor y Rubén Vargas sigue al margen, mientras que Kike Salas se mantiene como duda tras sufrir una contusión. De este modo, en el once de García Plaza, Vlachodimos mantendrá la portería respaldado por una zaga que deberá pasar por rotaciones, donde Andrés Castrín apunta a fijo junto a Iker Muñoz.

En el centro del campo, Agoumé y Fofana llevarán el peso con la opción de sumar a Kochorashvili, dejando la punta de ataque a Robbie Ure o Isaac Romero, escoltados en las bandas por Miguel Sierra y Félix Correia salvo que el técnico hispalense opte por una rotación mayor. Algo que hizo José Alberto el miércoles y que no le salió nada bien.

Por su parte, la enfermería blaugrana mantiene fuera de combate a Frenkie de Jong y Roony Bardghji, mientras que el guardameta Joan Garcia es seria duda --prácticamente descartado-- por molestias en la rodilla. Todo apunta a que Wojciech Szczesny repetirá bajo palos tras suplirle ante el Racing, con susto incluido tras el grave error que permitió el segundo tanto cántabro.

Flick prevé refrescar a su equipo dando entrada a piezas que descansaron de inicio entre semana: Cubarsí apunta al eje de la zaga junto a Gerard Martín, con Eric García o Koundé en el lateral. En el medio, Pedri y Rodri volverán a coger la manija junto a Fermín López en la mediapunta, dejando la referencia ofensiva a Lamine Yamal, Raphinha y la pugna en la izquierda entre Anthony Gordon, al que le 'tocaría el turno', y Karim Adeyemi.

Se prevé, por tanto, una gran batalla táctica en Nervión entre la solidez de un Sevilla al alza y que quiere seguir firmando el mejor arranque liguero de los últimos tiempos, además de acercarse a posiciones de 'Champions', y la voracidad de un líder intratable que liderado por Raphinha y Lamine Yamal busca revancha tras el tropiezo del pasado año para consolidar su hegemonía en la tabla y, de paso, presionar a 'merengues' y 'colchoneros'.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias, Castrín, Iker Muñoz, Suazo; Agoume, Kochorashvili, Fofana; Sierre, Ure y Correia.

FC BARCELONA: Szczesny; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Pedri, Rodri; Lamine Yamal, Fermín, Gordon; y Raphinha.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano).

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.