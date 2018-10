Mendilibar: "Como ciencia ficción, un 7-0 me parece muy bien"

Publicado 09/03/2018 14:49:20 CET

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, pidió "valentía" a su equipo para buscar la victoria este sábado ante el Real Madrid, en la jornada 28 de LaLiga Santander que se disputa en Ipurua, fieles a su "idea de fútbol" y dispuestos a resarcirse de la visita blanca de la temporada pasada.

"Nosotros intentamos tener las cosas claras. Tenemos una idea de fútbol y cada domingo queremos hacer eso. No siempre sale igual, no solo depende de ti. Si el rival está bien te complica más la cosa. Nuestra idea es una y eso es lo que vamos a hacer mañana", afirmó, antes de referirse al 1-4 encajado el pasado curso.

"La temporada pasada en 20 minutos nos ganaron el partido. Fue un 0-3 rapidísimo y tuvimos poco que hacer. Nosotros vamos a estar bien. Concentración a tope y sobre todo valentía. Si hacemos lo que tenemos que hacer sabiendo el rival, tendremos opciones de ganar el partido. Respeto al rival pero haremos lo que debemos hacer", indicó.

El técnico de los vascos se refirió en rueda de prensa a las opciones reales de un Eibar que se encargó esta semana de motivar a los suyos con una singular colección de libros, Gola Books. Relatos en los que el equipo armero golea al Madrid hasta por siete goles. "Como ciencia ficción, un 7-0 me parece muy bien", sonrió 'Mendi'.

El preparador del Eibar no pierde de vista sin embargo la entidad del rival. "No hay nada especial. Especial es el contrario, que es muy bueno. Siempre que juegas contra un grande tienes la oportunidad de ganarle. No creo que esta sea una mejor oportunidad. Son 11 contra 11 y punto. Con la dificultad de que los de un lado son mejor que los del otro", afirmó.

"Ellos están capacitados para estar pensando en la Champions, la Liga y la Copa, y si tuvieran otras ochos competiciones, también. Vendrán aquí a ganar, no es lo mismo quedar tercero que segundo, segundo que primero... Son un tipo de equipo que siempre quiere terminar lo más arriba posible", añadió.

Además, Mendilibar dio la razón a su homólogo blanco, Zinedine Zidane, y lamentó la crítica mediática sin argumento. "Es un buen tipo, lo poco que he trabajado con él, es lo que puedo decir, es así. Cambiáis de la noche al día, de un día a otro, y ante eso no podemos hacer nada. Si lees muchas cosas puedes cabrearte y si no puedes pasar un poco de todo. Es difícil. Un día somos buenos y otro día muy malos. No tiene término medio ni sois muy objetivos a la hora de pronunciaros. Da igual si es verdad o no", finalizó.