Miguel Sierra gana el partido del Sevilla en A Coruña

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha ganado este miércoles por 0-1 en su visita al Deportivo de A Coruña, con un gol de Miguel Sierra, en un encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, en la cual se ha aplazado el duelo entre Levante UD y Athletic Club debido a las fuertes lluvia caídas en Valencia.

En el Abanca Riazor, tras una primera parte algo espesa, el partido se avivó en el minuto 52 gracias a una cabalgada del sevillista Lucas Stassin por la banda izquierda hasta pisar área rival, recortar hacia dentro y tirar un derechazo que repelió el portero local, si bien Sierra cazó el rechace para marcar su diana rematando de diestra con bote.

La expulsión de Angeliño con roja directa en el 59', por una fea entrada por detrás al mismo Sierra, perjudicó a un Deportivo que tuvo su ocasión más clara en el minuto 69 tras una internada de Pierre-Emerick Aubameyang en área contraria hasta pasar raso a Jonathan Asp Jensen, cuyo disparo cercano desvió el guardameta visitante a saque de esquina.

Anestesiando bien el ritmo del partido, el Sevilla abrochó su triunfo para colocarse ahora con 13 puntos y empatar con el Atlético de Madrid en puestos de acceso a competición europea. Mientras tanto, el equipo coruñés firmó su segunda jornada seguida sin vencer y se quedó con nueve puntos entre quienes persiguen precisamente esa zona noble de la tabla.