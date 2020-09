Modric, Saúl, Luis Suárez y Joaquín, protagonistas del Balón Pelón de Juegaterapia

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas Luka Modric (Real Madrid CF), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid), Luis Suárez (FC Barcelona) y Joaquín Sánchez (Betis) participan en la campaña 'Este partido lo vamos a ganar' y el Balón lanzados por la Fundación Juegaterapia para ayudar a los niños enfermos de cáncer.

Esta campaña tiene como protagonista el Balón Pelón, que ha sido personalizado por los jugadores con un mensaje de superación para los miles de niños enfermos de cáncer. '¡Ánimo, valientes!', grita en su Balón Pelón el futbolista Joaquín. Luis Suárez recuerda que está 'Prohibido rendirse'. Saúl pide en su balón que 'Nunca dejes de luchar', y Modric anima 'The best things never come easy' ('Las mejores cosas nunca son fáciles').

El nuevo Balón Pelón pretende convertirse en un compañero de juego para los millones de niños y niñas que aman el fútbol. "Cada vez que juegan con el Balón Pelón están ayudando a vencer el cáncer infantil", manifestó Valle Sallés, vicepresidenta de la Fundación Juegaterapia.

Los beneficios de la venta del balón se destinarán a financiar proyectos de la Fundación Juegaterapia para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer a través del juego y gracias a los proyectos de humanización que lleva a cabo en diferentes hospitales españoles.

"El Balón Pelón nace con la misma ilusión que cuando hace 5 años creamos los Baby Pelones, los muñecos más bonitos del mundo, pensados para homenajear a los peques enfermos de cáncer que lo pasan mal cuando pierden el pelo a causa de la quimio", añadió Sallés.

Los Baby Pelones llevan un pañuelo en la cabeza diseñado por amigos famosos de la fundación como la actriz Elsa Pataky, el cantante Alejandro Sanz y la periodista Sara Carbonero, entre otros. En 2017 fue el juguete más vendido en España y ya se han superado el millón de muñecos vendidos. Estas ventas han permitido la financiación de proyectos como las Estaciones Lunares, cines y jardines en los hospitales.

Para esta presentación los jugadores han compartido momentos con Jorge, María, Albert y Pablo, niños con cáncer, que se han reflejado en un vídeo. En la realización han participado de forma altruista profesionales del sector como Manu Cavanilles (director creativo), Ángel Álvarez y Jaume de la Iguana (fotografía), José Antonio Madrid, Myriam Maneiro y Álvaro Rodríguez (directores de arte), además de contar con la colaboración de OEO Música, las productoras Sal Gorda y Cápsula 33, y la agencia La Caseta.

Por su parte, los pequeños Elsa y Miguel Ángel, también en tratamiento de quimioterapia, han sido los elegidos para participar en el diseño del Balón Pelón genérico de Juegaterapia. Con ello, la fundación busca transmitir que "todos son unos auténticos campeones", señala en una nota.