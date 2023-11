Mónica Marchante: "La situación de la mujer ha mejorado muchísimo, pero nos sigue costando todo el doble"

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista de Movistar + Mónica Marchante celebró que la situación de la mujer en el periodismo deportivo "ha mejorado muchísimo", aunque les sigue costando "todo el doble", en la 'I Jornada Nacional de Periodismo Deportivo: ayer, hoy y siempre', que se celebra en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Bajo el título 'Mujeres en el periodismo deportivo', Mónica Marchante estuvo acompañada en la mesa redonda por Susana Guasch (Movistar +), Ana José Cancio (Radio Nacional de España) y Silvia Verde (Atresmedia), con Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia Efe como moderador.

Todas ellas destacaron el papel de la mujer dentro de la información deportiva y recordaron experiencias machistas desagradables. Marchante dijo que la mujer ha "mejorado muchísimo en el periodismo deportivo". "Pero nos sigue costando todo el doble", añadió.

En la misma línea se expresó Ana José Cancio, con más de 40 años de profesión y que evocó su encontronazo con el periodista José María García en la Vuelta Ciclista a España.

Susana Guasch recordó su trayectoria profesional, de 25 años, destacando que "hay que empezar por abajo y que no se note", además de apuntar que en su caso ha notado cierto machismo en redes sociales y ha sido acusada de estar enchufada por ser hija de Tomás Guasch. "Ni un presidente, ni un directivo jamás me ha mirado por encima ni ha insinuado que no tenía ni idea por el hecho de ser mujer", indicó.

En tono parecido hablaba Silvia Verde, que, al igual que sus compañeras de mesa redonda, quiso poner el éxito de la selección española femenina que el pasado agosto conquistó el Mundial de fútbol en Sydney (Australia), haciendo hincapié también en el caso del beso no consentido a Jenni Hermoso que le acabó costando el puesto a Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Son jugadoras de elite mundial que tienen que trabajar en las mejores condiciones posibles, si bien es cierto que ha podido haber un error a la hora de comunicarlo, una confusión entre ellas mismas. Ha sido un tótum revolutum que nos ha traído hasta esta situación", apuntó Verde en una mesa redonda que fue interrumpida con una sonora ovación en el momento en el que el veterano periodista José Ángel de la Casa, el periodista que narró para TVE el 12-1 de España a Malta, entró en la sala del Estadio La Cartuja acompañado por su hijo Juanma, también periodista deportivo.