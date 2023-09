Montilivi bautiza al líder

Un Girona invicto defiende en casa su primer liderato ante un Real Madrid que acecha y quiere arrebatárselo en un feudo donde perdió el curso pasado

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Girona y Real Madrid viven este sábado (18.30 horas) un duelo crucial para definir el liderato de LaLiga EA Sports 2023-2024, lugar que ahora ocupa un equipo catalán que quiere mantener su invicto y repetir la superioridad mostrada en Montilivi ante los blancos el curso pasado, mientras que los madridistas, ya recuperados del fatídico derbi, quieren dejar atrás las dudas y volver a lo más alto de la tabla, también con la Champions en el horizonte.

Los pupilos de Carlo Ancelotti se dieron un respiro en la última jornada intersemanal ante la UD Las Palmas, con un plácido triunfo (2-0), en el que, por momentos, los blancos brillaron, aunque sin la contundencia esperada. Sin embargo, la victoria permitió olvidar, al menos hasta este sábado, un aciago derbi ante el Atleti en el Metropolitano, que generó las primeras críticas y dudas alrededor de los merengues, hasta ese momento con pleno de puntos y triunfos.

Después de un inicio fulgurante -6/6 en todas las competiciones-, aunque más efectivo que preciosista, los blancos parecen haber sorteado el primer vendaval. Y Montilivi parece 'perfecto' para confirmar que el nivel bajo mostrado en el primer examen de alta exigencia de la temporada, con desconexiones y errores poco habituales en el equipo merengue y en el peor momento, solo fue un bache.

Los blancos deberán tener muy presente el último antecedente en Montilivi, cuando cayeron (4-2) estrepitosamente ante un efectivo y conectado Girona espoleado por el 'póker' Taty Castellanos. La goleada del conjunto catalán fue la puntilla para el pobre rendimiento madridista en Liga, enterrando sus opciones de cazar a un Barça a más de una decenas de puntos de distancia.

Y es que el equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez 'Míchel' es una de las 'bestias negras' de los blancos en los últimos años, ya que es el único equipo con el que tiene el balance en contra -2 triunfos para el Girona, 2 triunfos para el Real Madrid y 1 empate- en 'Primera'. Tampoco sale bien parado Ancelotti en el cómputo ante los catalanes, único conjunto al que se ha enfrentado en más de dos ocasiones en Liga sin ganar.

Al contrario que en los tres últimos encuentros, Vinícius será titular en Montilivi, aunque el rendimiento del Real Madrid no ha empeorado demasiado sin el brasileño. Sin el '7', desde el curso pasado, los blancos han ganado 8 de los 10 encuentros en los que no participó -han perdido el 20%-. Con 'Vini', los merengues pierden el 18%, pero marcan 0,4 goles más que si no juega el brasileño.

Vinícius y Bellingham serán de la partida, al igual que Rüdiger, que formaría pareja de centrales con Nacho, con motivo de la baja de Alaba. Carvajal reaparecería en el carril derecho, mientras Fran García podría ocupar el lateral izquierdo. Siguiendo la lógica de rotaciones, Modric y Kroos también tendrán hueco, aunque dado que está el liderato en juego, Valverde y Camavinga también quieren ser titulares. Como adelantó el propio Ancelotti, Rodrygo apunta al banquillo, en favor de Joselu, goleador ante Las Palmas.

EL GIRONA, A PROLONGAR UN ARRANQUE HISTÓRICO CON EL LIDERATO EN JUEGO

El Girona es líder con 19 puntos de 21 posibles, con el Real Madrid pisándole los talones a solo un punto. Y este sábado ponen a prueba su imbatibilidad -después de medirse ante equipos del nivel de Villarreal, Sevilla o Real Sociedad- en su mayor reto doméstico hasta la fecha. Su gran inicio ya ha dejado de ser inesperado, al alcanzar seis victorias consecutivas, doblando su mejor racha en Liga.

El equipo rojiblanco está intratable, con la mochila llena de confianza, y en el mejor momento para enfrentarse al Real Madrid. Además, los catalanes no pierden ante el equipo madridista desde 2019. "Estamos bien, la ilusión de jugar defendiendo el liderato es muy buena pero el Real Madrid es un equipazo. Tenemos que sufrir, seguro, y veremos qué pasa pero es un partido muy complicado. Tenemos que controlar la euforia. Debemos controlar mucho la sensación de estar en un ambiente positivo, porque tendremos que sufrir", apuntó Míchel en la previa.

Además, el Girona no tiene bajas entre sus titulares, al contar solo con las ausencias de Espinosa, Artero, Toni Villa, Jastin y Joel Roca, mientras que Borja García volvió a la convocatoria. Sin la seguridad de si repetirá equipo, Michel confiará en los enchufados Sávio y Tsygankov. Además, Blind volverá a la defensa con David López y Eric García, con la opción de Yan Couto por la derecha.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

GIRONA: Gazzaniga; Yan Couto, David López, Eric García, Blind; Herrera, Tsygankov, Martín, Aleix García, Sávio; Dovbyk.

REAL MADRID: Kepa; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Fran García; Tchouameni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo y Vinícius.

--ÁRBITRO: Pulido Santana (C. Las Palmas)

--ESTADIO: Montilivi.

--HORA: 18.30/DAZN.