Morientes: "Sería negativo que Sergio Ramos saliese del Real Madrid"

Publicado 28/05/2019 14:04:09 CET

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El exdelantero del Real Madrid Fernando Morientes señaló que una marcha de Sergio Ramos del club blanco "sería negativa" porque le considera "diferencial y fundamental" en el equipo, mientras que no mostró su sorpresa por la operación contra los amaños en el fútbol porque sabe bien lo que LaLiga "está haciendo en este tema".

"(Sergio Ramos) Es fundamental en el Real Madrid, por lo que implica dentro del Real Madrid. Personalmente, sería negativo que saliese del Real Madrid", expresó Morientes en un acto de la marca de relojes Tag Heuer y LaLiga este martes, tras darse a conocer que el de Camas habría pedido la carta de libertad para irse al fútbol de China.

"Es diferencial y lleva mucho tiempo en la casa, tiene hilo directo con la altas esferas y eso es importante para un vestuario. Sería difícil de asumir, porque hay que traer a otro de sus características y en el mercado hay poquitos", añadió.

Para el embajador de LaLiga, una plantilla "competitiva como la del Madrid" debe ser "compensada". "Si Mariano no está, necesitas un jugador, pero si está, la posición está bien cubierta, porque en los minutos que ha jugado ha sido importante. Tienen que ser dos jugadores que se complementen, y que sean diferentes, un típico '9' y otro como Benzema, mucho mas cómodo creando juego y saliendo del área", analizó sobre una posible llegada de Jovic al conjunto blanco.

De todos modos, como madridista, cree que "hay que darle valor a lo que se ha conseguido anteriormente" en el Real Madrid, después de no llegar a la final de la 'Champions' tras tres años consecutivos ganándola. "Con el Barça ha pasado con la liga, que parece que no han ganado nada. No todos los años se pueden conseguir títulos tan importantes como la 'Champions'. Tiene que estar muy satisfecho el Real Madrid, hay que poner los medios para que vuelva a repetirse lo del pasado", reconoció.

"Veo favorito al Liverpool por el año que han hecho y la experiencia, que es un punto positivo, pero un equipo como el Tottenham no va a dejar pasar esta oportunidad. Personalmente me gustaría que fuera el Liverpool, viví la final de Estambul y lo que más me sorprendió respecto a las finales con el Madrid es la cantidad de gente que se movió incluso sin entrada", advirtió Morientes, exjugador 'red'.

Además, el exdelantero se pronunció sobre la operación dada a conocer este martes contra una red de amaño de partidos y por la que ha sido detenido su excompañero Raúl Bravo. "A nosotros nos sorprende menos, somos embajadores y sabemos lo que LaLiga está haciendo en este tema, sabes que están detrás de ellos y encima de ellos. Es normal que, si se tienen que aclarar cosas, salgan a la luz. No conoces a la gente al cien por cien y esperemos que se esclarezca", comentó.