José Mourinho, entrenador del Real Madrid CF, ante el PSV. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, defendió que "el principal responsable" del rendimiento actual de Jude Bellingham es el propio jugador "y sus compañeros", agregando que es un futbolista "extraordinario", al mismo tiempo que desveló que en el descanso ante el PSV hubo "pocas palabras" y buscó la reacción a través de imágenes.

"He visto el primer tiempo, malísimo. Con los analistas he intentado encontrar 3-4 imágenes para hacer ver a los jugadores lo que estábamos haciendo mal. Ha sido un descanso con pocas palabras, hemos visto tres imágenes y con eso es mucho más fácil que los jugadores lo entiendan. Después, Bellingham ha dado una dinámica diferente", dijo el portugués sobre lo ocurrido en el descanso del triunfo por 5-1 sobre el PSV.

El de Setúbal reconoció que el conjunto neerlandés les dio "un baño" en la primera mitad. "Hemos tenido dificultad para robar el balón y en el segundo tiempo hemos tenido control absoluto. Cuando los de arriba despiertan y juegan con placer, pasa lo que ha pasado", agregó.

"Si empezamos los partidos como hoy, es que hay mucho que pulir. Es un problema que tengo que solucionar si el equipo no juega bien todo el tiempo. Con los riesgos que estamos corriendo, te puede ir mal. Yo no quiero tener esta sensación, esa duda de si vamos a empezar bien", advirtió, después de una primera mitad sin remates a puerta del Real Madrid.

Además, el portugués elogió a Jude Bellingham, el jugador que revolucionó el partido desde el banquillo. "Cuando las cosas no van bien, no es capaz de esconder su frustración, pero la combate con trabajo, con liderazgo. Cuando entró, la gente de arriba funcionó diferente", relató.

"Bellingham es simpático al decir eso -que es Mourinho el culpable de su rendimiento-, pero no pienso eso. El principal responsable de lo que es Jude hoy es Jude y sus compañeros. Es un jugador extraordinario, tiene físico, técnica, entendimiento táctico, y hoy ha cambiado la dirección del partido. Sin duda, es el mejor centrocampista del mundo, y puede jugar de '10', de '8'... Fue un escándalo que no estuviera en el 'Top 10' del Balón de Oro", concluyó.