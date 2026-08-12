Neuer confía en su compañero Urbig como su sucesor

El portero alemán Manuel Neuer. - Venron Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portero alemán Manuel Neuer ha comentado que confía "plenamente" en que Jonas Urbig, llamado a ser su sucesor en el Bayern Múnich, también lo reemplace en la selección alemana, según dijo en una entrevista publicada este miércoles en la web de la cadena Sky.

"Creo que se puede confiar plenamente en él. Lo ha demostrado en todas las competiciones. En la Bundesliga, en la Copa Alemana o en la Liga de Campeones, da igual. Tengo muy buenas sensaciones al respecto", afirmó el guardameta germano del Bayern Múnich.

Neuer se retiró de la selección tras la Eurocopa 2024, pero fue llamado por sorpresa por el entonces seleccionador Julian Nagelsmann para jugar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde Alemania fue eliminada en dieciseisavos de final tras perder contra Paraguay en la tanda de penaltis.

Neuer señaló que tras la eliminación mundialista vivió "un momento bajo". "Hubiera sido muy amargo si ese hubiera sido mi último partido como futbolista", subrayó antes de confirmar su retirada definitiva de la selección. Sin embargo, aún tiene contrato con el Bayern hasta junio de 2027.

El meta de Gelsenkirchen confesó que tiene mucha confianza en el nuevo seleccionador alemán, Jurgen Klopp, quien debutará el 24 de septiembre en un partido de la Nations League contra Países Bajos, seguido de un encuentro contra Grecia en la misma competición: "Tiene mucha experiencia y espero que pueda impulsar el fútbol alemán".