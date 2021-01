El nuevo Athletic de Marcelino contra un Barça de luces y sombras

BARCELONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club abre etapa con Marcelino García Toral en el banquillo y lo hace recibiendo en San Mamés al irregular FC Barcelona, capaz de lo mejor y de lo peor, en un partido aplazado de la jornada 2 de LaLiga Santander.

San Mamés no podrá presentar una entrada de lujo para dar la bienvenida a Marcelino, que se estrenará a grada vacía y con la presión de debutar ante un grande, quizá venido a menos, pero que necesita ganar y que intentará no titubear en un campo que les suele ir bien y que últimamente se les atraganta.

Marcelino se estrenará, con solo dos entrenamientos y ante el Barça, con la 'presión' de que ninguno de los últimos cinco entrenadores del Athletic ha perdido en su partido debut con el conjunto rojiblanco en LaLiga, consiguiendo dos victorias y tres empates.

El técnico asturiano sólo ha ganado un partido contra el Barça, el de la final de la Copa del Rey de 2019 con el Valencia. Por contra, los 'leones' buscan su tercera victoria consecutiva en casa ante el Barça, tras ganar en la primera jornada de LaLiga 2019-20 y en los cuartos de final de la última Copa.

Además, el Athletic solo ha perdido uno de sus últimos cuatro partidos ante el Barcelona en LaLiga, dejando su portería a cero en dos encuentros, tras haber perdido los anteriores nueve ante ellos en la competición. Una mala racha a la que el Barça quiere poner fin este miércoles, y ganarse el mejor regalo posible de Reyes.

Pese al cambio de entrenador y cese de Gaizka Garitano, el Athletic viene de superar al Elche (1-0) y quiere seguir sumando para acercarse al tren europeo. El Barça, por su parte, ganó al Huesca (0-1) con apuros, tras una gran primera parte de poco acierto y acabar encerrado atrás en casa del colista.

Esa imagen, ese jugar muy bien pero acabar sufriendo por no encontrar la vía a la portería rival, es uno de los grandes males de este Barça de Ronald Koeman. Eso sí, ganar era el objetivo y, ahora, también buscan enlazar triunfos y poder olvidar esa irregularidad letal que les tiene quintos a 10 puntos del líder.

SIN ALEÑÁ

De momento no hay movimientos en el mercado invernal blaugrana. Pero, con permiso del club y ante una posible salida en forma de cesión, el canterano Carles Aleñá no se entrenó el martes y no estará en San Mamés para un duelo en el que, sus compañeros, se juegan mucho.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Capa, Núñez, Íñigo, Yuri; Vencedor, Vesga; Williams, Muniain, Berenguer; y Villalibre.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; y Griezmann.

--ÁRBITRO: Del Cerro Grande (C. Madrileño).

--ESTADIO: San Mamés.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.