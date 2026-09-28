Olise desatasca a Francia ante Bélgica e Italia renace en Turquía

Michael Olise y Maxim de Cuyper en el Bélgica-Francia - BRUNO FAHY / Belga Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia, con un gol de Michael Olise en el tramo final, ha superado este lunes a Bélgica (0-1) en la segunda jornada de la Liga de Naciones 2026-27, en la que Italia ha logrado resarcirse del tropiezo de su estreno goleando a Turquía (1-4).

En el duelo por el liderato del Grupo 1 en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, Zinedine Zidane revolucionó su once con hasta nueve cambios respecto al choque ante Turquía (0-1), con Esteban Lepaul entrando por el lesionado Kylian Mbappé y apostando también de inicio por el madridista Eduardo Camavinga.

El extremo del Paris Saint-Germain Désiré Doué rompió las hostilidades a los 11 minutos con un disparo cruzado que escupió el larguero. Superado el primer cuarto de hora, el debutante Lucas da Cunha desbarataba al cruce una gran ocasión de Mika Godts, el más incisivo de los belgas en la primera parte. También Kevin de Bruyne se animó con un chut desde el centro del campo que obligó a recular a Mike Maignan para evitar que se colase en el fondo de las mallas.

En la reanudación, Doué volvió a protagonizar la primera intentona de los 'bleus' con un latigazo que se marchó rozando la portería local, y Da Cunha respondió estrellando un balón en el palo. Senne Lammens frustró, ya en el 55, un disparo cruzado de Doué. Dodi Lukébakio, uno de los hombres a los que dio entrada bien entrada la segunda mitad Mark van Bommel, probó en dos ocasiones al meta francés, que sacó la pierna para detener el primer disparo y atrapó en dos tiempos el segundo.

Con el partido encaminado hacia el empate, tuvo que ser uno de los cambios de Francia, Michael Olise, el que saliese al rescate. El extremo del Bayern de Múnich saltó al campo en el 76 y en el 88 culminó un increíble contragolpe desde el mediocampo con un remate ajustado al palo largo, imposible para Lammens.

De esta manera, los 'bleus' se aupan al liderato del Grupo 1 con seis puntos, por delante de los 'diablos rojos' y de Italia (3), que consiguió su primera victoria al golear a domicilio a la colista Turquía (1-4).

En el Timsah Arena de Bursa, la 'Azzurra' logró resarcirse de su derrota del viernes en Roma ante Bélgica (0-2) y prácticamente liquidó el encuentro ante los de Arda Güler en la primera media hora. El primer tanto del combinado transalpino llegó a balón parado, en un saque de esquina tras el que Alessandro Bastoni cazó un rebote y mandó el balón a guardar (min.9).

En el minuto 22, un atento Davide Frattesi incrementó la renta de los de Roberto Mancini después de que Altay Bayindir repeliese un primer disparo italiano, y en el 27 Michael Kayode, gracias a una buena asistencia de Pio Esposito, se estrenó como goleador con la selección. Turquía, en cambio, no consiguió armar ninguna jugada de peligro en unos primeros 45 minutos en los que solo Güler, con un chut que atrapó sin problemas Gianluigi Donnarumma, lo intentó.

Eso sí, nada más regresar de vestuarios, los de Vincenzo Montella recortaron distancias cuando Baris Alper Yilmaz apareció para rematar un balón en el segundo palo (min.47), aunque Esposito, apenas tres minutos más tarde y tras una parada de Donnarumma a un centro de Güler, se encargó de desterrar las dudas haciendo el cuarto tanto (min.50).