Ortega: "Eliminar una vez al Real Madrid era casi imposible y esperemos que dos también sea un casi"

Publicado 13/12/2018 17:46:55 CET

LAS ROZAS (MADRID), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general del CD Leganés, Martín Ortega, reconoció que "siempre es motivo de felicidad" el jugar contra el Real Madrid, rival que les tocó en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey y al que eliminaron el año pasado en los cuartos, y admitió que ese logro era "casi imposible", pero que esperan que "dos veces también sea un casi".

"Estamos muy contentos porque jugar contra el Real Madrid siempre es motivo de felicidad. El año pasado nos fue bastante bien y a ver cómo se da este año", señaló Ortega a los medios tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El directivo del conjunto madrileño sabe que "el recuerdo de la última eliminatoria es maravilloso porque fue un momento histórico para el Leganés". "Este año lo tomamos con la misma ilusión, las mismas ganas y el mismo realismo porque sabemos que una vez fue casi imposible y dos esperemos que también sea un casi", apuntó.

Además, como en dieciseisavos ante el Rayo Vallecano, el desplazamiento no desgastará. "No salir de Madrid es también positivo porque los jugadores pueden estar con sus familias más tiempo y el viaje no es muy largo", comentó.

Sin embargo, Ortega también vio un punto negativo. "La principal pena que tenemos, si se puede decir pena, es que tenemos a Lunin y Oscar Rodríguez cedidos y tienen la famosa cláusula por la que no pueden jugar contra su club de origen. Los dos vienen haciéndolo bien en Copa, sobre todo Lunin, que es donde está jugando, y es la única pena que tenemos", sentenció.