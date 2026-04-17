Oyarzabal quiere afilar su 'olfato' para las finales

Archivo - Mikel Oyarzabal celebra su gol en el Atlético de Madrid-Real Sociedad de LaLiga EA Sports 25-26 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal será sin duda uno de los futbolistas que puede jugar un papel más determinante en la final de este sábado de la Copa del Rey Mapfre 2025-2026 y un jugador al que deberá vigilar bien de cerca el Atlético de Madrid, si no quiere sufrir el idilio que tiene el de Eibar, a un gran nivel esta temporada, con los partidos decisivos.

Oyarzabal es sin duda el gran líder y referente del conjunto guipuzcoano, que busca su tercer trofeo copero, el segundo en cinco años tras el especial de 2021, correspondiente a la edición de 2020 aplazada por la pandemia, por levantarlo al batir al Athletic Club, en una final entonces menos festiva por la ausencia de las dos aficiones en las gradas por la existencia todavía de restricciones por el COVID y donde anotó de penalti el gol del triunfo por 1-0.

Y es que si algo se le ha dado bien al guipuzcoano es el de aparecer en partidos donde hay un título en juego. De hecho, Oyarzabal fue el héroe del triunfo de la selección española en la Eurocopa de Alemania al marcar el decisivo 2-1 en la final del torneo ante Inglaterra y cuando asomaba ya la prórroga en el Olímpico de Berlín. Entonces, no perdonó la magistral asistencia de Marc Cucurella en el minuto 86 para ganarle la partida a Marc Guéhi y superar a Jordan Pickford.

Un gol entonces que fue una recompensa para delantero, víctima de una grave lesión de rodilla en marzo de 2022 que cortó su buena progresión y que le dejó sin participar en el Mundial de Catar de meses después cuando ya era uno de los imprescindibles para el entonces seleccionador Luis Enrique Martínez, y que también había fallado meses antes un penalti clave en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de 2024 ante el RCD Mallorca.

En total, el jugador eibarrés ha sido capaz de marcar en cinco finales, aunque en el lado contrario, está que sólo saboreó el premio de la victoria en dos ocasiones, las mencionadas de la final copera de 2021 y de la Eurocopa de Alemania.

Justo en ese mismo año 2021, conseguiría marcar en otras dos finales, aunque ninguno de sus goles terminó valiendo para la victoria. Primero, en los Juegos Olímpicos de Tokio, empaló una gran volea para poner el 1-1 ante Brasil, que acabaría llevándose el oro en la prórroga.

Meses después, un gol suyo adelantó a España en la final de la Liga de Naciones ante Francia, pero los 'Bleus' terminaron por remontar, mientras que tampoco valió el 2-1 que anotó en la final del año pasado de la Nations ante Portugal, vencedora final por penaltis.

MARCÓ EN SU ÚLTIMO PARTIDO CONTRA EL ATLÉTICO, UN RIVAL ADVERSO

Ahora, intentará mantener esta racha ante un rival que no se le ha dado demasiado bien en su carrera, aunque llega en un gran momento de cara a puerta, apuntalado tras la llegada al banquillo de Pellegrino Matarazzo. En total, nueve de sus 14 goles con el equipo donostiarra en esta temporada han sido en los últimos 13 partidos, uno de ellos el penalti con el que sentenció en Anoeta ante el Athletic Club el billete a la final copera.

El futbolista de Eibar, que la semana que viene cumplirá 29, es la principal arma realista en ataque y promedia esta temporada 2,6 remates por partido y 1,4 ocasiones creadas, un aspecto que intentará imponer con un Atlético que no ha sido un rival que se le haya dado demasiado bien en su carrera.

Oyarzabal, en 16 partidos, se ha quedado únicamente en dos goles y dos asistencias contra los de Diego Pablo Simeone, aunque les hizo gol en su último enfrentamiento, en LaLiga EA Sports el pasado 7 de marzo en el Riyadh Air Metropolitano, que terminó con derrota por 3-2 ante un rival que al club guipuzcoano no se le ha dado demasiado bien con tan sólo cuatro victorias en sus últimos 21 choques, la última hace más de cuatro años, en los octavos de la Copa del Rey 21-22. No ha marcado en sus tres últimos partidos, pero no se le ha olvidado hacerlo con la selección española, con la que ha firmado once goles en sus últimos doce encuentros.