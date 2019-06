Patri Guijarro: "La cabeza ha sido lo más duro en estos cuatro meses"

Publicado 31/05/2019 11:14:31 CET

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Patricia Guijarro reconoce que, aunque lo tenía "en mente", no se esperaba estar en la lista para el Mundial de Francia tras llevar cuatro meses lesionada, un periodo donde tuvo que estar "muy fuerte" a nivel mental cuando se le complicó la recuperación para llegar a una cita a la que deben ir "sin expectativas altas" y sin compararse con ningún rival porque eso les haría "más débiles".

"Este año todas teníamos en mente el Mundial. Con los clubes tenemos competiciones muy bonitas, pero es un año especial porque todas querían jugar para llegar a este Mundial. Ya sueñas con estar en un club increíble, yo estoy en el Barcelona, y estar en la Absoluta es algo increíble. Encima es debutar en un Mundial, porque no he estado en un Europeo con la Absoluta, y es algo muy ilusionante", expresó Guijarro en una entrevista a Europa Press.

Sin embargo, el camino para la balear no ha sido fácil. "En mi primera operación en febrero yo hablé Jorge (Vilda) y me dijo que si llegaba en perfectas condiciones contaba conmigo. Todo se complicó, fue duro y difícil, y una no se espera después de cuatro meses (lesionada) estar ahí en la lista de 23 y más para un Mundial", comentó.

"Estoy muy agradecida a Jorge por la confianza y muy contenta de estar aquí", reconoció, dejando claro que la fe del técnico no le genera presión. "Sería algo muy en contra para mí sentirla", admite. "Antes de la lista y después de la operación tenía como objetivo, fuese o no al Mundial, prepararme como si fuera, no podía acabar el año así, tenía que acabar bien", relató.

La joven centrocampista no esconde que en estos meses "la cabeza ha sido lo más duro". "No tenía ningún tipo de dolor, sólo cuando se me infectó el punto, pero no era intenso. Tuve que estar un mes con un tratamiento conservador, con infiltración para que se bajase el ganglión, fue un mes largo. Luego empiezas con balón y ves que se te infecta el punto... Ese ha sido mi momento más duro y de cabeza tienes que estar muy fuerte", confesó sobre su periodo de lesión, aunque ahora ya no piensa en la cicatriz "ni en nada".

Por otro lado, respecto al Mundial, aunque suene a "tópico", el objetivo es ir "partido a partido". "Sabemos que en la fase de grupos tres puntos son vitales, porque con cuatro quizá pases, incluso se ha visto que hasta con tres. Se dice que el objetivo es pasar de la fase de grupos, pero porque nunca se ha hecho y sería algo bonito", reconoció.

"Somos muy ambiciosas y eso es bueno porque si no, no estaríamos consiguiendo lo que estamos consiguiendo. Vamos con mucha ilusión, pero no vamos con unas expectativas altas, es nuestro segundo Mundial. No tenemos que confiarnos ni subir al cielo, nunca se ha pasado de fase de grupos, tenemos que trabajarlo e ir poco a poco", advirtió la centrocampista azulgrana, que coincide con el seleccionador en que su grupo es "difícil".

Y es que las de Jorge Vilda están enmarcadas con Alemania, China y Sudáfrica en el Grupo B, y la selección africana será un primer rival que "tiene una intensidad y una velocidad inmensas". "Es de las que o empiezas al 120 por ciento o te pillan, te pueden 'matar'. A priori parece el partido más fácil por nombre, pero será el más complicado, y ahí tres puntos son vitales", valoró.

"En un Mundial no te puedes comparar con nadie porque si no eres más débil. Tenemos que ir a por todas y sabemos que el fútbol da sorpresas y nos estamos preparando para ello. Sea Estados Unidos, que son unas balas, Japón o Francia, que es una de las favoritas, haremos nuestro partido", apuntó sobre la posibilidad de ganar a las mejores.

La mallorquina, de 21 años, conquistó el año pasado el Mundial Sub-20 y fue Bota de Oro y Balón de Oro del torneo. "Si no has visto el Mundial, dices: 'Guau Patri Guijarro tiene que ser la mejor'", bromeó. "Pero no es solo por los premios individuales, hay aquí otras dos chicas (Lucía García y Aitina Bonmatí) de esa sub-20, que se lo han currado, y Jorge (Vilda) está muy pendiente, ha estado con nosotras desde pequeñas", agregó.

"EN ESTE MUNDIAL SE NOTARÁ LA EVOLUCIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO ESPAÑOL"

Tras su exhibición con la Sub-20 el pasado verano y sus buenas actuaciones con el Barcelona hasta su lesión, muchos la califican como una futbolista 'box to box' inglesa, una característica que falta en una selección que trata muy bien el balón. "Cuando con balón tienes esa intensidad y esa chispa está claro que todo va más rápido. Una jugadora por muy rápida que sea no va a correr más que el balón y esa es nuestra consigna", aseveró.

"El fútbol requiere mucha concentración, te tienes que divertir y vivir el momento, pero requiere seriedad, y a la vez tener esa comunicación porque si no, no llegamos a ningún lado. Hemos pegado una evolución tremenda en estos últimos años, nuestra característica es tener el balón, que no lo hemos perdido sino que lo hemos mejorado, y la intensidad, la chispa, que es a lo que hemos dado importancia este año", manifestó como los puntos fuertes del combinado español.

Guijarro, que llegó al club azulgrana en 2015, es uno de los baluartes de una generación que llega con fuerza para elevar el nivel de la selección. "Las pequeñas están en Primera, con la Absoluta, en buenos equipos, hay gente joven que es titular en la Liga Iberdrola y eso se nota. En este Mundial se notará esa evolución", afirmó, sin olvidar que en este proceso han sido claves "las que ya estaban". "Nosotras tenemos ganas de aprender y tener esa capacidad de adaptación", añadió.

La mallorquina no pudo estar en la final de la Champions que disputó el Barcelona, aunque es consciente que "llegar a la final y hacer historia es fantástico". "Nos tiene que hacer aprender, hemos perdido la liga en los partidos a priori más fáciles. La Copa nos penalizó psicológicamente y anímicamente, justo cuando perdimos ante el Huelva tres puntos que no deberíamos perder en casa. La 'Champions' es la ilusión, el objetivo es Liga y Copa", remarcó.

"Ya es hora de que el convenio llegue, se necesitan muchos cambios. Yo llevo sintiendo este 'boom' desde la Sub-20 el año pasado. La gente se ha ido sumando y enganchando, con la 'Champions', la final de Copa, muchos medios pendientes y gente que disfruta con nosotras. Es hora que este trabajo que nos están reconociendo se mejore", concluyó sobre la necesidad del primer convenio para el fútbol femenino.