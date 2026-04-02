Pau Quesada: "Nos han pasado por encima"

El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, en rueda de prensa - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El entrenador del Real Madrid Femenino, Pau Quesada, reconoció tras la dura derrota ante el Barça en los cuartos de final de la Liga de Campeones que su equipo fue claramente inferior y asumió la necesidad de una "autocrítica profunda" tras una eliminatoria en la que, a su juicio, "nada ha funcionado".
"Nos han pasado por encima, nos pasaron por encima en el Di Stéfano y hoy. Felicitarlas. Nosotras a hacer autocrítica y poco más", señaló con contundencia el técnico madridista en rueda de prensa, visiblemente afectado por la imagen ofrecida por su equipo.
Quesada admitió que el equipo se quedó "tocado" ya tras el partido de ida y que, pese a intentar recuperar anímicamente a las jugadoras y ajustar aspectos tácticos, no lograron revertir la situación. "Fue un jarro de agua fría el final del partido de ida. He intentado recuperar a las futbolistas, ajustar distintas situaciones en lo táctico, pero nada ha funcionado. Está claro que con lo que estamos haciendo no nos vale", afirmó.
El técnico apuntó tanto al mérito del Barça como al demérito propio y evitó escudarse en factores externos, aunque reconoció que la exigencia del calendario y las bajas condicionaron al equipo. "Hay mucho mérito de ellas y mucho demérito nuestro. Todo lo que pueda decir ahora va a sonar a excusa, pero cuando te enfrentas a un rival de este nivel y juegas cada tres días, si hubiéramos tenido a algunas jugadoras más habríamos tenido más armas. Aun así, tenemos que hacer autocrítica también desde el 'staff' sobre cómo competir contra este equipo", explicó.
En este sentido, Quesada subrayó la brecha existente con el conjunto blaugrana, al que definió como "el mejor equipo del mundo". "Puede haber algo mental, pero no solo eso. Tienen una marcha más en todo. Son mejores, tienen a muchas de las mejores jugadoras del mundo y esa brecha tenemos que ir acortándola. Estamos en el 'Top 8' europeo, pero eso no basta cuando tu máximo rival es tan superior", lamentó.
Por último, el entrenador blanco insistió en que el proyecto necesita tiempo para crecer y competir con el Barça, pese a que su equipo sí ha sido capaz de rendir ante otros grandes rivales. "Hemos competido contra todos los equipos esta temporada excepto contra el Barça. El crecimiento pasa por la cantera y por seguir incorporando talento, pero generar una dinámica para poder ganarles requiere tiempo. Se puede criticar, pero las bases y el trabajo están", concluyó.