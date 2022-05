Pellegrini: "La temporada la califico de 10 puntos"

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, calificó la temporada de su equipo con un "10", un "sobresaliente", tras el empate sin goles frente al Real Madrid en la última jornada de Liga y destacó la importancia de tener ambición la próxima campaña si quieren pelear por las mismas cotas o por cotas más altas.

"La temporada la califico de 10 puntos, sobresaliente, logramos el compromiso del plantel con un proyecto y con una determinada mecánica de juego. Logramos ganar la Copa, mejoramos la posición de Liga de la temporada pasada, marcamos 100 goles y los goles en contra los hemos bajado y en Europa League nos dejó fuera el campeón en el minuto 120", analizó el chileno.

"Y en Liga peleamos con instituciones muy poderosas hasta el final, equipos con dos o tres veces más presupuesto que nosotros. Así que quiero agradecerles su entrega y quiero también destacar la mancomunión que consiguió con el hincha del Betis, que está muy contento. Y personalmente no me pongo nota porque no me corresponde. Ya veremos lo que viene para el futuro", comentó Pellegrini en rueda de prensa.

Preguntado por el futuro, el técnico del Betis dijo que deben pensar ya en la reestructuración de la plantilla. "Tenemos que tener un buen descanso y como técnico son vacaciones compartidas porque este periodo es muy importante para poder mejorar la temporada que viene", avisó.

"Veremos cuáles son los planes futuros y cuál es la ambición para qué logros podemos conseguir y para eso creo que tenemos que dar un paso adelante. Veremos los jugadores que puedan salir o llegar son especulaciones", aseveró.

"Saldremos desde hoy ya pensando cuál puede ser el mejor plantel, la realidad presupuestaria y así haremos la mejor plantilla que podamos", finalizó Pellegrini, que ha llevado al Betis a conquistar la Copa y la quinta plaza en Liga.